Ngày đặc biệt của hơn 1.000 học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang
Hơn 1.000 học sinh của mái trường nội trú vùng biên cương vô cùng háo hức khi hành trình “Trăng Sáng Muôn Nơi” ghé thăm.
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Chương trình "Trăng Sáng Muôn Nơi - Vầng Trăng Chiến Sĩ" là chương trình mở màn cho chuỗi hoạt động Human Act Now, hệ sinh thái trong khuôn khổ giải thưởng Human Act Prize, với mục đích kêu gọi nguồn lực để kiến tạo môi trường phát triển cho các em nhỏ.
Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay giòn giã vang vọng khắp sườn đồi xua tan hoàn toàn cái se lạnh vốn có của vùng cao, thắp lên ngọn lửa hân hoan rạng ngời trên từng gương mặt trẻ thơ. Từng gương mặt ngây thơ rạng rỡ, ánh mắt sẽ lấp lánh niềm vui khi được góp mặt trong một đêm hội trăng rằm rộn rã, đậm đà bản sắc.
Ánh sáng ấm áp từ hành trình “Trăng Sáng Muôn Nơi - Vầng Trăng Chiến Sĩ” chắc chắn sẽ là một kỷ niệm ngọt ngào của mùa trăng rằm 2026, cũng là điểm tựa niềm tin vững chắc, nhắc nhở các em rằng nơi biên cương xa xôi, các em chưa bao giờ lẻ loi trên con đường vươn tới tương lai.
CỔNG THÔNG TIN ĐỀ CỬ CỘNG ĐỒNG CHÍNH THỨC MỞ TỪ NGÀY 21/9/2026
Tiếp nối vai trò tìm kiếm và vinh danh của Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, Cổng thông tin đề cử cộng đồng tiếp tục là nơi công chúng giới thiệu những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến mà họ tin rằng đang tạo ra những tác động tích cực cho xã hội.
Thông qua tiếng nói của cộng đồng, những hành động còn thầm lặng có cơ hội được nhìn thấy, những mô hình hiệu quả có cơ hội được lan tỏa, và những sáng kiến giàu tiềm năng có thể tiếp cận thêm những nguồn lực phù hợp để phát triển.
Cổng thông tin đề cử cộng đồng chính thức mở từ ngày 21/9/2026.