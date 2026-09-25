Ngày đặc biệt của hơn 1.000 học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang

Không gian trường học sẽ được bài trí thành một chuỗi khám phá liên hoàn mang tên “Sáu miền trải nghiệm”. Cầm trên tay tấm bản đồ hành trình, những đứa trẻ vốn chỉ quen với núi rừng sẽ hóa thân thành những “Sứ giả Mặt Trăng”, tự tin thử sức qua các trò chơi dân gian như nhảy bao bố ghép tranh, ngậm thìa vận chuyển tinh tú hay truy tìm sticker cùng Thỏ Ngọc. Khoảnh khắc nhận quà cũng được tái định nghĩa thành một chuyến phiêu lưu tự chủ đầy tự hào. Cầm chiếc “Chìa Khóa Ánh Trăng”, các em tự tay mở những rương báu bí mật để chọn cho mình những gói quà bất ngờ.