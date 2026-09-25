Hành trình Hy vọng đến Huế: ACB trao 500 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi nhân dịp Trung thu

ACB phối hợp cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM tổ chức chương trình thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trong khuôn khổ chương trình, ACB trao tổng kinh phí 500 triệu đồng hỗ trợ 37 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời gửi tặng các em những phần quà gồm sữa, bánh, kẹo nhân dịp Tết Trung thu.

Bà Đặng Thu Thủy - Thành viên HĐQT ACB trao 500 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi cho Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế

Tiếp nối những điểm dừng của Hành trình Hy vọng

Điểm dừng tại Huế tiếp tục nối dài hành trình mà ACB và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM đang triển khai nhằm hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo trên cả nước.

Trước đó, hai bên đã khởi động chương trình Hành trình Hy vọng với mục tiêu đồng hành cùng các bệnh nhi khó khăn thông qua các hoạt động hỗ trợ điều trị và chăm sóc tinh thần. Trong năm 2026, chương trình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như ủng hộ 400 triệu đồng cho bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu dịp Tết, trao hỗ trợ 1 tỷ đồng cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Chương trình tổ chức đúng dịp Tết Trung thu, góp phần tạo nên những khoảnh khắc ấm áp.

Tiếp nối những hoạt động đó, chương trình tại Bệnh viện Trung ương Huế không chỉ mang đến nguồn kinh phí hỗ trợ điều trị cho 37 bệnh nhi mà còn được tổ chức đúng dịp Tết Trung thu, góp phần tạo nên những khoảnh khắc ấm áp cho các em và gia đình trong thời gian điều trị. Bên cạnh giá trị vật chất, những phần quà như sữa, bánh và kẹo được trao tận tay các bệnh nhi còn là sự động viên tinh thần, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng.

Việc mở rộng hoạt động tới khu vực miền Trung cũng đánh dấu một bước tiếp theo trong hành trình đưa sự hỗ trợ đến gần hơn với những hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương. Thông qua sự chung tay của các tổ chức xã hội, cơ sở y tế và doanh nghiệp, chương trình hướng tới mục tiêu không chỉ hỗ trợ chi phí điều trị mà còn góp phần tiếp thêm điểm tựa tinh thần cho các bệnh nhi trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Chương trình đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình đưa sự hỗ trợ đến gần hơn với những hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương.

Hành trình Hy vọng trong chiến lược tạo giá trị chung của ACB

Chương trình Hành trình Hy vọng là một trong những sáng kiến được triển khai trong khuôn khổ chiến lược Tạo giá trị chung (Creating Shared Value - CSV) mà ACB theo đuổi. Theo định hướng này, các hoạt động cộng đồng được thiết kế theo hướng dài hạn, tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm gồm sức khỏe, giáo dục và môi trường, gắn với những nhu cầu thiết thực của xã hội.

Cụ thể, ACB đã dành gần 205 tỷ đồng cho các chương trình thuộc ba lĩnh vực này. Riêng năm 2024, tổng nguồn lực dành cho các hoạt động tạo giá trị chung đạt gần 107 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 5 năm.

Ở lĩnh vực sức khỏe, Hành trình Hy vọng được ACB phối hợp cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM triển khai nhằm hỗ trợ các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo trong quá trình điều trị. Sau các hoạt động trao quà, hỗ trợ điều trị cho bệnh nhi tại TP.HCM, điểm dừng tại Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục mở rộng phạm vi của chương trình đến khu vực miền Trung, góp phần đưa sự hỗ trợ đến gần hơn với các em nhỏ và gia đình đang đối mặt với nhiều khó khăn trên hành trình chữa bệnh.

Trong lĩnh vực giáo dục, ACB duy trì nhiều chương trình đồng hành cùng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có Học bổng Trần Mộng Hùng dành cho những sinh viên có thành tích học tập tốt và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Riêng giai đoạn 2022-2024, ngân hàng đã dành 6,79 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ giáo dục, trao gần 3.000 suất học bổng cùng hàng chục nghìn vật phẩm học tập cho học sinh, sinh viên trên cả nước.

ACB và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình Học bổng ACB – Trần Mộng Hùng.

Đối với môi trường, ACB triển khai nhiều sáng kiến hướng tới phát triển bền vững và nâng cao nhận thức cộng đồng. Năm 2024, ngân hàng dành 80 tỷ đồng đồng hành cùng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ và tổ chức chuỗi hoạt động Hành trình Tôi yêu cuộc sống tại nhiều địa phương. Năm 2026, chương trình Đóng góp xanh trên nền tảng ngân hàng số ACB ONE tiếp tục mở rộng cách thức tham gia của cộng đồng khi cho phép khách hàng trực tiếp đóng góp cho các dự án môi trường và theo dõi việc sử dụng nguồn đóng góp theo từng chiến dịch.

Từ những suất học bổng hỗ trợ thế hệ trẻ, các sáng kiến môi trường, đến những chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng như Hành trình Hy vọng , ACB lựa chọn tiếp cận trách nhiệm xã hội theo hướng dài hạn và tạo tác động thực chất. Với ngân hàng, giá trị dành cho cộng đồng không chỉ được tạo ra sau quá trình tăng trưởng mà là một phần của quá trình tăng trưởng đó, nơi sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của xã hội.

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình, khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247