Ngày 24/9, sân bay Nội Bài có một máy bay hạ cánh: Khách lạ là ai?

Máy bay này đã được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng.

Tối 24/9, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thực hiện nghi thức phun nước chào đón chuyến bay đầu tiên của Xiamen Airlines trên đường bay mới từ Bắc Kinh tới Hà Nội. Đây là đường bay mới nhất hãng bổ sung vào mạng lưới khai thác tại Nội Bài.

"Khách lạ" là ai?

Xiamen Airlines được thành lập năm 1984 và đặt trụ sở tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Từ một hãng hàng không địa phương, doanh nghiệp này hiện sở hữu đội bay 211 chiếc, khai thác hơn 400 đường bay trong nước và quốc tế.

Trong năm 2025, Xiamen Airlines đã mở 2 đường bay kết nối giữa Hà Nội và các điểm đến của Trung Quốc - Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài

Theo thông tin hãng công bố, mỗi năm Xiamen Airlines vận chuyển gần 40 triệu lượt hành khách, trong khi chương trình khách hàng thường xuyên đã có hơn 23 triệu thành viên.

Xiamen Airlines thực tế không phải cái tên mới ở Hà Nội. Từ tháng 3/2025, hãng đã mở đường bay Hà Nội - Phúc Châu với tần suất 4 chuyến mỗi tuần bằng Boeing 737-800. Đến ngày 26/10 cùng năm, hãng tiếp tục khai thác đường bay liên chặng Hà Nội - Phúc Châu - Thanh Đảo, cũng với tần suất 4 chuyến mỗi tuần.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thực hiện nghi thức phun nước chào đón chuyến bay - Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài

Tính đến tháng 9/2026, sân bay Nội Bài phục vụ 72 hãng hàng không, kết nối Hà Nội với hơn 90 điểm đến trong nước và quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm, sân bay phục vụ hơn 111.300 lượt chuyến bay và khoảng 18,2 triệu lượt hành khách, tăng lần lượt 11% và 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Phúc Châu có gì hấp dẫn du khách Việt?

Phúc Châu là thủ phủ tỉnh Phúc Kiến, còn có tên gọi Dung Thành. Thành phố có lịch sử hơn 2.200 năm và gắn với văn hóa Mân Đô. Với người lần đầu tới đây, hành trình có thể bắt đầu ngay từ khu trung tâm thay vì phải di chuyển xa.

Tam Phường Thất Hạng là nơi dễ hình dung nhất về lớp lịch sử của Phúc Châu. Khu phố cổ giữ lại cấu trúc phường ngõ lâu đời và gắn với nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong lịch sử cận hiện đại Trung Quốc như Lâm Tắc Từ, Nghiêm Phục và Lâm Giác Dân. Đây là thắng cảnh cấp 5A, phù hợp để đi bộ, thăm thú những ngôi nhà cổ và tìm hiểu văn hóa địa phương trong nửa ngày.

Tam Phường Thất Hạng được ví như "bảo tàng kiến trúc cổ ngoài trời" - Ảnh: wikipedia

Nếu muốn đổi từ phố cổ sang cảnh quan tự nhiên, du khách có thể tới Cổ Sơn, danh thắng lâu đời kết hợp núi, suối, những bậc đá men theo sườn núi và vách đá khắc chữ. Một hướng khác là Mã Vĩ, nơi lưu giữ di sản Thuyền Chính gắn với lịch sử đóng tàu và hàng hải cận đại của Trung Quốc. Nếu chỉ có hai hoặc ba ngày, khách Việt có thể ghép Tam Phường Thất Hạng, Cổ Sơn và khu vực ven sông Mân thành một hành trình thay vì di chuyển qua nhiều địa điểm.

Khi lên đến đỉnh Yên Đài, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố bên dưới - Ảnh: wondertour

Ngoài hai điểm này, Tây Thiền Tự, Công viên Hồ Tây cũng nằm trong nhóm địa danh nhận được nhiều đánh giá của du khách quốc tế trên TripAdvisor. Yên Đài Sơn lại hấp dẫn bởi những dãy nhà mang dấu ấn kiến trúc phương Tây, hình thành từ thời Phúc Châu mở cửa giao thương và từng có cơ quan lãnh sự của nhiều nước.

Phúc Châu ghi dấu nhiều di sản văn hóa, đền chùa cổ kính và công trình kiến trúc lâu đời - Ảnh: Expedia

Phúc Châu còn được biết đến với văn hóa trà nhài, một nét riêng đã hiện diện lâu đời trong đời sống địa phương. Hoa nhài được dùng để ướp trà, tạo nên hương thơm thanh nhẹ và trở thành một phần trong tập quán thưởng trà của người dân địa phương.

Hệ thống trồng hoa nhài và chế biến trà của Phúc Châu đã được công nhận là Di sản nông nghiệp quan trọng toàn cầu. Vì thế, bên cạnh tham quan phố cổ và danh thắng, du khách có thể tìm hiểu cách người dân gìn giữ nghề trồng hoa, nghệ thuật ướp trà và thưởng thức hương vị đã gắn với thành phố qua nhiều thế hệ.

Phúc Châu nổi tiếng với nền ẩm thực Mân Nam nhẹ nhàng, tinh tế, với các món ăn tiêu biểu như:

Phât nhảy tường - món ăn bổ dưỡng tiêu biểu trong ẩm thực Trung Hoa - Ảnh: Mia

- Phật nhảy tường: Món ăn nổi tiếng từ thời nhà Thanh, được chế biến từ hải sản, thịt, và các loại thảo dược.

- Bún cá Phúc Châu: Bún với chả cá nhân thịt hoặc trứng cút.

- Bánh củ cải chiên: Món ăn đường phố phổ biến với lớp vỏ giòn tan, nhân mềm thơm.

- Canh gà rượu hồng: Món ăn bổ dưỡng dùng rượu gạo lên men đặc trưng của Phúc Châu.

- Mì hải sản chua cay: Sợi mì mềm dai kết hợp nước dùng từ cá biển, cay nhẹ rất hấp dẫn.

- Trà Olong Phúc Kiến: Loại trà danh tiếng với hương vị thanh nhẹ.

Với những du khách đã quen du lịch Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu, Phúc Châu có thể trở thành lựa chọn mới cho hành trình khám phá vài ngày ở phía đông nam Trung Quốc.