Vụ 2 chị em ruột bị sát hại ở TP.HCM: Anh trai nạn nhân thông tin bất ngờ về nghi phạm

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Giàu đang ngủ thì bất ngờ thấy mọi người gọi cửa báo tin dữ.

Vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng, xảy ra chiều 24/9 tại khu nhà trọ trên đường Hồ Văn Tắng (xã Củ Chi, TP. HCM) đã khiến dư luận bàng hoàng. Danh tính 2 nạn nhân xấu số là chị T.N.D. (SN 2000) và T.K.T. (SN 1990, chị gái D.). Còn nghi phạm là Lê Minh Luân (SN 2000), chồng của chị D.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, anh Giàu (anh trai của 2 nạn nhân) vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột, oan ức của 2 người em gái. Anh cho biết, Luân và chị D. kết hôn rồi cùng nhau từ Cà Mau lên TP.HCM sinh sống được hơn 1 năm nay. Luân làm nghề sửa xe máy ở huyện Hóc Môn cũ còn chị D. làm công nhân may ở huyện Củ Chi cũ.

Vợ chồng Luân thuê phòng trọ trên đường Hồ Văn Tắng, cách phòng trọ của chị T. chỉ vài bước chân. Còn anh Giàu và cha ruột là ông Năm thuê trọ cách phòng của Luân khoảng 30m.

Hiện trưởng nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Tiền Phong)

Thời gian gần đây, vợ chồng Luân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Luân nhiều lần đánh và dọa giết vợ. Sau nhiều mâu thuẫn, D. dẫn con gái 5 tuổi sang phòng trọ của chị T. ở, còn Luân ở phòng trọ một mình.

Là người anh trong gia đình, anh Giàu không ít lần khuyên nhủ các em rằng vợ chồng sống với nhau thì phải nhường nhịn, còn không thì ly hôn chứ cãi nhau hoài cũng khổ. Được anh vợ khuyên ngăn, Luân đã xin lỗi. Vậy mà anh Giàu không ngờ em rể lại làm ra chuyện như vậy.

Về phía chị T., người phụ nữ cùng chồng lên TP.HCM sinh sống đã hơn chục năm nay. Chồng chị T. làm công nhân, còn chị ở nhà chăm con và hỗ trợ trông con của D. để em gái đi làm. Khi D. xảy ra mâu thuẫn với chồng, chị T. thường là người ở bên cạnh em gái vì 2 chị em vốn rất thân thiết.

Kể thêm trên báo Dân trí, anh Giàu cho hay chiều 24/9, anh đang ngủ để tối đi làm ca đêm. Bất ngờ có người gọi cửa, báo tin dữ, anh vội chạy đến hiện trường thì thấy cha ruột và đứa cháu bị thương trước cửa nhà trọ của em gái. Người đàn ông hô hoán, nhờ mọi người đưa cha và cháu đến bệnh viện cấp cứu.

Trên đường đi, nghe cha thều thào nói 2 em gái bị đâm trọng thương trong nhà trọ, anh Giàu nghĩ 2 đứa em gái đã lành ít dữ nhiều.

Nghi phạm và nạn nhân là vợ chồng, đã ly thân. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo Tạp chí điện tử Người Đưa Tin, ngày 25/9, Công an TP.HCM đang lấy lời khai của Luân để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, Luân và chị D. là vợ chồng nhưng đã ly thân. Khoảng hơn 12 giờ ngày 24/9, Luân đi qua nhà trọ nơi gia đình chị D. sinh sống, rồi xảy ra vụ án mạng.

Vụ việc đã khiến chị T. tử vong tại chỗ, chị D. tử vong tại bệnh viện. 2 nạn nhân khác bị thương là ông T.V.N. (SN 1963, cha vợ của Luân) và H.H.T. (SN 2008, cháu vợ) hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Xuyên Á.

Luân rời khỏi hiện trường sau khi gây án và bị lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ ngay trong ngày.