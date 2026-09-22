Hôm qua - 21/9, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay lạ hạ cánh

Chiếc máy bay này có gì mà được đánh giá là khác lạ hơn so với những chiếc máy bay khác tại sân bay Nội Bài?

Ngày 21/9, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận sự xuất hiện của một máy bay Boeing 777-200 thuộc Mahan Air, hãng hàng không đến từ Iran.

Theo thông tin được Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Hàng không Việt Nam (ACSV) công bố cùng ngày, đây là chuyến bay đầu tiên của Mahan Air hạ cánh tại Nội Bài. ACSV cho biết sự kiện đánh dấu một cột mốc mới trong hoạt động khai thác của hãng tại Hà Nội, đồng thời mở thêm kết nối hàng không giữa Việt Nam và Iran.

Mahan Air hiện khai thác hành trình IKA - HAN - IKA, tức từ sân bay quốc tế Imam Khomeini tại Tehran tới Nội Bài và chiều ngược lại. Theo ACSV, đường bay được thực hiện bằng Boeing 777-200, với tần suất 2 chuyến mỗi tháng.

Sự xuất hiện của chiếc Boeing 777 cũng đáng chú ý bởi đây là dòng máy bay thân rộng, thường được sử dụng trên những hành trình quốc tế dài. Không chỉ chuyên chở hành khách, phần khoang hàng của loại tàu bay này còn mang lại năng lực vận chuyển hàng hóa đáng kể trên mỗi chuyến.

Đây cũng là yếu tố được ACSV nhấn mạnh khi nói về đường bay mới. Theo đơn vị này, việc Mahan Air đưa máy bay thân rộng vào khai thác vừa đáp ứng nhu cầu đi lại, vừa tạo thêm năng lực vận chuyển hàng hóa, từ đó mở ra cơ hội kết nối mới cho hoạt động logistics hàng không giữa hai thị trường. Toàn bộ hoạt động phục vụ hàng hóa của chuyến bay tại Nội Bài được ACSV phối hợp triển khai.

Thông tin từ AeroRoutes trước đó cũng cho thấy Mahan Air đã lên kế hoạch đưa Boeing 777-200ER vào đường bay Tehran - Hà Nội trong mùa hè 2026. Theo lịch công bố giữa tháng 8, hãng bố trí một chuyến theo mỗi chiều khoảng hai tuần một lần.

Mahan Air là hãng hàng không nào?

So với những hãng quốc tế thường xuyên xuất hiện tại Nội Bài, Mahan Air vẫn là cái tên tương đối mới mẻ với nhiều hành khách Việt Nam.

Theo Trung tâm Hàng không châu Á - Thái Bình Dương (CAPA), Mahan Air là một hãng hàng không tư nhân của Iran, có trụ sở tại Tehran và hoạt động theo mô hình hãng hàng không đầy đủ dịch vụ. Hãng mang mã IATA W5, mã ICAO IRM, với trung tâm khai thác chính tại sân bay quốc tế Imam Khomeini.

Mahan Air bắt đầu hoạt động từ đầu thập niên 1990 và hiện khai thác cả các chuyến bay nội địa lẫn quốc tế. Mạng bay của hãng kết nối Iran với nhiều điểm đến tại Trung Đông và châu Á. CAPA cho biết hãng thực hiện cả vận chuyển hành khách và hàng hóa từ trung tâm chính ở Tehran.

Mahan Air cũng sở hữu đội tàu bay có nhiều dòng máy bay thân rộng. Trong năm 2026, Boeing 777-200ER được hãng bố trí trên một số đường bay quốc tế. AeroRoutes từng ghi nhận dòng tàu bay này xuất hiện thường xuyên trên các chặng từ Tehran tới Bắc Kinh và Quảng Châu, trước khi tiếp tục được đưa vào kế hoạch khai thác tại Việt Nam.

Một điểm dễ gây nhầm lẫn là Mahan Air không phải hãng hàng không quốc gia của Iran. Vai trò này thuộc về Iran Air, hãng do Nhà nước Iran sở hữu.

Không chỉ Hà Nội, hãng còn bay thẳng tới TP.HCM

Việc Boeing 777 của Mahan Air xuất hiện tại Nội Bài nằm trong kế hoạch mở rộng mạng bay của hãng tới Việt Nam trong năm nay.

Ngoài Hà Nội, TP.HCM hiện cũng là một điểm đến của Mahan Air tại Việt Nam, với đường bay thẳng nối Tehran và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo AeroRoutes, Mahan Air lên kế hoạch bắt đầu tuyến Tehran - TP.HCM từ ngày 30/8/2026, trong khi tuyến Tehran - Hà Nội được lên lịch từ đầu tháng 9. Đáng chú ý, cả hai chặng ban đầu đều được hãng bố trí khai thác bằng Boeing 777-200ER, với tần suất khoảng hai tuần một chuyến.

CAPA cũng xác nhận trong tháng 8 rằng Mahan Air chuẩn bị mở các dịch vụ từ Tehran tới cả TP.HCM và Hà Nội, cho thấy Việt Nam trở thành một thị trường mới trong quá trình mở rộng mạng bay quốc tế của hãng trong năm 2026.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, máy bay thân rộng của hãng hàng không Iran đã lần lượt xuất hiện tại hai cửa ngõ hàng không lớn nhất Việt Nam là Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Hành khách có nhu cầu đặt mua vé có thể tham khảo trực tiếp trên website của hãng.

Dù chưa phải một đường bay có mật độ dày, việc một hãng hàng không Iran đưa Boeing 777 khai thác trực tiếp tới Nội Bài vẫn tạo nên một kết nối khá đặc biệt trong mạng lưới bay quốc tế tại sân bay lớn nhất miền Bắc, đồng thời bổ sung thêm lựa chọn di chuyển và vận chuyển hàng hóa trực tiếp giữa Việt Nam với Tehran.