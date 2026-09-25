Ngày 24/9, sân bay Nội Bài ghi nhận 1 máy bay lạ hạ cánh

Máy bay này đã được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng.

Tối ngày 24/9, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã thực hiện nghi thức phun nước chào đón chuyến bay đầu tiên của Xiamen Airlines trên đường bay mới kết nối Bắc Kinh và Hà Nội.

Cảng HKQT Nội Bài thực hiện nghi thức phun nước cổng chào trang trọng chào đón sự kiện khai trương đường bay thẳng từ Bắc Kinh (PKX) đến Hà Nội (HAN). Video: Cảng HKQT Nội Bài

Việc mở đường bay này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hợp tác hàng không giữa hai quốc gia, đồng thời tạo ra cơ hội thuận lợi cho việc phát triển du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa giữa hai thành phố.

Trước đó, Xiamen Airlines đã mở rộng hiện diện tại Nội Bài thông qua các đường bay tới Trung Quốc. Tháng 3/2025, hãng khai trương đường bay Hà Nội - Phúc Châu với tần suất 4 chuyến mỗi tuần bằng Boeing 737-800. Đến tháng 10/2025, hãng tiếp tục đưa vào khai thác đường bay liên chặng Hà Nội - Phúc Châu - Thanh Đảo, cũng với tần suất 4 chuyến mỗi tuần.

Trong năm 2025, Xiamen Airlines đã mở 2 đường bay kết nối giữa Hà Nội và các điểm đến của Trung Quốc. Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài hiện phục vụ 72 hãng hàng không, kết nối Hà Nội với hơn 90 điểm đến trong nước và quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Cảng phục vụ hơn 111.300 lượt chuyến bay và khoảng 18,2 triệu lượt hành khách, tăng lần lượt 11% và 10% so với cùng kỳ năm trước. Mạng bay quốc tế của Nội Bài tiếp tục được mở rộng trong năm nay với sự gia nhập của các hãng mới và nhiều đường bay mới, trong đó có các kết nối trực tiếp tới Trung Quốc.

Thủ đô Hà Nội – trái tim của Việt Nam – là nơi giao thoa giữa quá khứ ngàn năm văn hiến và nhịp sống hiện đại sôi động. Với những công trình kiến trúc cổ kính, không gian xanh hiền hòa cùng nền ẩm thực phong phú, Hà Nội luôn nằm trong danh sách những điểm đến cuốn hút của châu Á.

Việc mở rộng các đường bay quốc tế tại Cảng HKQT Nội Bài không chỉ tạo thuận lợi cho hành khách trong nước và quốc tế, mà còn là cầu nối đưa hình ảnh một Hà Nội thân thiện, hội nhập và giàu bản sắc vươn xa trên bản đồ du lịch và giao thương toàn cầu.