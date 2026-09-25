Công ty dệt may 69 năm tuổi bỏ nghề đi làm BĐS với 2 dự án 5.600 tỷ đồng tại Hà Nội

Sau gần 7 thập kỷ hoạt động trong ngành dệt may, CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc (TET) đang trải qua cuộc chuyển đổi lớn. Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ hơn 57 tỷ đồng lên 622 tỷ đồng, thay đổi cơ cấu cổ đông và quyết định chấm dứt hoạt động sản xuất may để tập trung phát triển bất động sản.

Tăng vốn gần 11 lần, một doanh nghiệp mới nắm hơn 84% cổ phần



Theo nghị quyết HĐQT ngày 22/9, CTCP Bất động sản Pristie (mã chứng khoán: TET), tiền thân là CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc (Textaco), đã thông qua việc chấm dứt hoạt động sản xuất may tại số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, để triển khai dự án tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung.



Doanh nghiệp giao Tổng giám đốc thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động đến hết ngày 30/9/2026, đồng thời thanh lý các hợp đồng mua bán, cung ứng vật tư và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất may. Máy móc, thiết bị tại xưởng sẽ được kiểm kê, niêm phong, di dời hoặc xử lý theo phương án phù hợp.



Quyết định trên diễn ra sau một loạt thay đổi lớn về vốn, cơ cấu cổ đông và định hướng kinh doanh của TET.



Đầu tháng 7/2026, doanh nghiệp hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 56,5 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, thu về 1.130 tỷ đồng. Qua đó, vốn điều lệ tăng từ hơn 57 tỷ đồng lên 622 tỷ đồng, tương đương gần 11 lần.



Đợt phát hành cũng làm thay đổi đáng kể cơ cấu sở hữu tại doanh nghiệp gần 70 năm tuổi này.



Toàn bộ 56,5 triệu cổ phiếu được phân phối cho 5 nhà đầu tư trong nước, đưa tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm này lên 91,94% vốn điều lệ sau phát hành.



Trong đó, Công ty TNHH F1 Housing mua hơn 52,3 triệu cổ phiếu, tương đương 84,15% vốn điều lệ, trở thành cổ đông chi phối tại TET. Trước đợt phát hành, doanh nghiệp này không sở hữu cổ phiếu TET.



Các nhà đầu tư còn lại gồm CTCP Công nghệ Tài chính Finra Capital cùng ba cá nhân là ông Hà Hải Định, ông Phạm Hoàng Long và bà Nguyễn Thị Diệu Thùy.



Đáng chú ý, F1 Housing cũng là một doanh nghiệp bất động sản mới thành lập từ tháng 8/2025, với vốn điều lệ ban đầu 400 tỷ đồng. Đến tháng 4/2026, công ty tăng vốn lên 3.300 tỷ đồng.



Sau đợt tăng vốn này, F1 Housing có hai thành viên góp vốn là ông Bùi Xuân Nhạc và ông Nguyễn Vĩnh Phúc, mỗi người nắm 50%. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc, sinh năm 1993, giữ chức Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật.



Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn, TET tiếp tục thay đổi tên gọi. Ngày 16/7/2026, doanh nghiệp đổi tên từ CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc thành CTCP Bất động sản Pristie, đánh dấu sự chuyển hướng sang lĩnh vực địa ốc.

Phát triển hai dự án bất động sản hơn 5.600 tỷ đồng



Trọng tâm trong kế hoạch kinh doanh mới của TET là hai dự án nhà ở thương mại cao cấp tại Hà Nội, gồm Pristie Lạc Trung và Đức Giang Residences.



Tại số 79 Lạc Trung, nơi đặt trụ sở và xưởng may của doanh nghiệp, TET dự kiến triển khai dự án Pristie Lạc Trung với tổng mức đầu tư 3.048 tỷ đồng.



Theo phương án được công bố, dự án gồm một tòa tháp 26 tầng, một tầng đế thương mại và ba tầng hầm, dự kiến cung cấp 651 căn nhà ở cùng khoảng 3.682 m² sàn thương mại, dịch vụ.



Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án gồm 20% vốn chủ sở hữu được bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu, 80% còn lại là vốn vay và vốn huy động.



Khu đất 79 Lạc Trung có diện tích 12.423 m², được doanh nghiệp thuê của Nhà nước theo hợp đồng có thời hạn 30 năm, từ năm 2003 đến năm 2033.



Bên cạnh đó, TET còn triển khai dự án Đức Giang Residences tại khu đất số 26 ngõ 53 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, Hà Nội.



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua việc dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại địa điểm này kể từ ngày 30/6/2026 để triển khai dự án bất động sản.



Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Đức Giang Residences có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2.613 tỷ đồng, gồm 16 tầng nổi, hai tầng đế thương mại và ba tầng hầm, với khoảng 1.034 căn hộ cao cấp.



Như vậy, tổng mức đầu tư dự kiến của hai dự án lên tới hơn 5.600 tỷ đồng, gấp khoảng 9 lần vốn điều lệ hiện tại của TET.



Để chuẩn bị nguồn lực triển khai, doanh nghiệp dự kiến sử dụng số tiền 1.130 tỷ đồng huy động từ đợt phát hành cổ phiếu, trong đó 608 tỷ đồng dành cho Pristie Lạc Trung và 522 tỷ đồng dành cho Đức Giang Residences.



Theo thông tin công bố đầu tháng 8/2026, TET đã gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trong thời gian chờ hoàn thiện thủ tục pháp lý của các dự án.

Từ doanh nghiệp ngành may thành nhà phát triển bất động sản



TET có lịch sử hoạt động từ ngày 27/5/1957, với tiền thân là Tổng công ty Bông vải sợi thuộc Bộ Thương nghiệp.



Năm 1995, doanh nghiệp mang tên Công ty Vải sợi May mặc Miền Bắc. Đến tháng 7/2005, công ty chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần và đưa cổ phiếu lên niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ tháng 4/2010.



Trải qua nhiều lần thay đổi, doanh nghiệp vẫn duy trì các hoạt động liên quan đến ngành may mặc, bên cạnh kinh doanh văn phòng, kho bãi và bất động sản.



Thực tế, kế hoạch chuyển đổi khu đất xưởng may Lạc Trung thành dự án nhà ở đã được doanh nghiệp tính toán từ gần một thập kỷ trước.



Tháng 11/2016, HĐQT Textaco từng thông qua dự án Red River View tại khu đất này, với quy mô 24 tầng nổi, ba tầng hầm và tổng mức đầu tư dự kiến 1.300 tỷ đồng. Dự án khi đó được lên kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2017-2020 nhưng chưa thực hiện theo tiến độ dự kiến.



Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, TET ghi nhận doanh thu thuần gần 12 tỷ đồng, tăng khoảng 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 3 tỷ đồng, giảm 51%.

