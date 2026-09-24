Siêu dự án 5 tỷ USD tại Tp.HCM ‘ngốn’ 322.000 m3 bê tông bằng 2 tòa Landmark 81, 46.000 tấn thép bằng 7 tháp Eiffel và lượng bùn cát bằng 5 Kim tự tháp Giza

Tổ hợp bắt đầu vận hành thương mại từ cuối tháng 9/2024 nhưng sau đó phải tạm dừng hoạt động trong bối cảnh ngành hóa dầu gặp khó khăn.

Đến cuối tháng 8/2025, nhà máy hoạt động trở lại khi giá dầu thô hạ nhiệt, giúp cải thiện hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, đến năm 2026, hoạt động của dự án tiếp tục chịu ảnh hưởng từ biến động nguồn cung nguyên liệu.

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn có tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD, được xây dựng tại xã Long Sơn, TP.HCM (Vũng Tàu cũ), là một trong những dự án FDI quy mô lớn tại Việt Nam. Dự án hiện thuộc sở hữu của SCG Chemicals, thành viên Tập đoàn SCG của Thái Lan.

Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn là chủ đầu tư dự án. Tổ hợp được khởi công từ năm 2018, gồm nhà máy olefin thượng nguồn, ba nhà máy polyolefin hạ nguồn cùng hệ thống cảng chuyên dụng.

Quy mô xây dựng của dự án thể hiện qua khối lượng vật liệu và thi công lớn. Tổ hợp sử dụng khoảng 322.000 m3 bê tông, tương đương lượng bê tông của khoảng 2 tòa Landmark 81. Khối lượng thép sử dụng lên tới 46.000 tấn, tương đương khoảng 7 tháp Eiffel. Quá trình xây dựng cũng cần nạo vét khoảng 14 triệu m3 bùn cát, tương đương thể tích của khoảng 5 Kim tự tháp Giza.

Tổng chiều dài dây cáp tại dự án đạt khoảng 3.355 km, tương đương quãng đường khứ hồi giữa TP.HCM và Hà Nội.

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn chuyên sản xuất các loại hạt nhựa polyethylene, gồm HDPE và LLDPE, cùng polypropylene. Khi vận hành tối đa, tổ hợp có công suất khoảng 1,4 triệu tấn sản phẩm mỗi năm.

Theo thông tin được công bố, nhu cầu polyolefin tại Việt Nam ước khoảng 3 triệu tấn mỗi năm. Việc đưa Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn vào hoạt động góp phần bổ sung nguồn cung trong nước và giảm phụ thuộc vào sản phẩm nhập khẩu.

Tổ hợp bắt đầu vận hành thương mại từ cuối tháng 9/2024 nhưng sau đó phải tạm dừng hoạt động trong bối cảnh ngành hóa dầu gặp khó khăn. Đến cuối tháng 8/2025, nhà máy hoạt động trở lại khi giá dầu thô hạ nhiệt, giúp cải thiện hiệu quả sản xuất.

Trong năm 2025, LSP ghi nhận doanh thu khoảng 442 triệu USD. Nhà máy được vận hành với cơ chế linh hoạt giữa naphtha và propane nhằm kiểm soát chi phí nguyên liệu và tăng tính linh hoạt của chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, đến năm 2026, hoạt động của dự án tiếp tục chịu ảnh hưởng từ biến động nguồn cung nguyên liệu.

SCG cho biết căng thẳng tại Trung Đông kéo dài đã tác động đến nguồn nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy hóa dầu. Doanh nghiệp đã tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế ngoài khu vực eo biển Hormuz với chi phí cao hơn, song tình trạng gián đoạn nguồn cung vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất.

Sau khi đánh giá tình hình, SCG quyết định tạm dừng hoạt động Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn từ giữa tháng 5/2026. Việc tạm dừng dự kiến khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí khoảng 250 triệu baht mỗi tháng, tương đương khoảng 203 tỷ đồng.

Trong thời gian này, tổ hợp sẽ tiến hành bảo trì, đồng thời đẩy nhanh kế hoạch chuyển đổi nguyên liệu đầu vào sang ethane.

SCG đã ký hợp đồng dài hạn 15 năm để nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn ethane mỗi năm từ Mỹ. Việc bổ sung ethane vào cơ cấu nguyên liệu được doanh nghiệp kỳ vọng giúp ổn định chi phí đầu vào và giảm phát thải carbon.

Trước đó, SCG công bố kế hoạch đầu tư thêm khoảng 500 triệu USD để cải tạo Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, qua đó tăng khả năng sử dụng ethane thay cho các nguyên liệu như naphtha và propane. Hạng mục này dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Ở công suất thiết kế, Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn có thể đạt doanh thu khoảng 1,5 tỷ USD mỗi năm và đóng góp khoảng 150 triệu USD cho ngân sách.