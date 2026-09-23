Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng cây cầu 2 tầng, dài 1,28km, nằm tại thành phố trực thuộc Trung ương mới thành lập trong tháng này

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, phần cầu chính của dự án có thiết kế 2 tầng, trong đó tầng 1 là hạ tầng công năng phục vụ thương mại, du lịch, dịch vụ.

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Theo Cổng thông tin điện tử TP. Quảng Ninh, sáng ngày 22/9, UBND thành phố đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Cửa Lục và một số dự án kết nối hạ tầng giao thông trọng điểm.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án có tổng chiều dài 5,2km. Phần cầu chính dài 1,28km, còn lại là cầu dẫn và đường dẫn 2 bên kết nối với QL18 và QL279. Công trình được thiết kế 10 làn xe ô tô, trong đó nối với QL18 là nút giao khác mức đa tầng. Phần cầu chính có thiết kế 2 tầng, trong đó tầng 1 là hạ tầng công năng phục vụ thương mại, du lịch, dịch vụ.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã đưa ra một số phương án thiết kế tạo hình kiến trúc cầu Cửa Lục; giải pháp cho phép phát huy khả năng làm chủ thiết kế, công nghệ và thi công trong nước.

Đơn vị tư vấn báo cáo hướng tuyến và các phương án thiết kế dự án cầu Cửa Lục (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Quảng Ninh)

Cho ý kiến về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, kỳ vọng của thành phố đối với dự án cầu Cửa Lục phải là một trong những công trình biểu tượng nhận diện thành phố Quảng Ninh.

Cây cầu không chỉ là công trình giao thông kết nối đơn thuần mà còn là công trình kiến trúc độc đáo đầy đủ công năng phục vụ phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ và tổ chức các lễ hội. Qua đó, thực sự là động lực phát huy không gian phát triển của vịnh Cửa Lục - trung tâm kết nối đô thị thành phố.

Các đại biểu dự họp cũng nghe và cho ý kiến báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đại lộ Đông Tây kết nối các cầu khu vực vịnh Cửa Lục và dự án đường cao tốc nối đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với đường vành đai 5 khu vực thủ đô Hà Nội sau khi đã có thống nhất với các sở, ngành của thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I cùng các sở, ngành hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án chuẩn bị báo cáo các cấp có thẩm quyền, đồng thời rà soát thủ tục chuẩn bị đầu tư sẵn sàng khởi công các dự án theo đúng quy định.

Chiều 24/8, tại Phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh. Theo Nghị quyết, từ ngày 1/9, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ tám của Việt Nam. Thành phố Quảng Ninh được thành lập có diện tích tự nhiên là 6.231,27km², quy mô dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã.



