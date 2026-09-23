Việt Nam có 21 cơ sở lưu trú được vinh danh quốc tế, 1 khách sạn của Sun Group từng lọt Top 100 thế giới 2026, do “phù thủy kiến trúc” danh tiếng toàn cầu thiết kế ngay giữa Hà Nội

Ba công trình nghỉ dưỡng nổi bật của Sun Group đưa Việt Nam tiếp tục hiện diện trong bản đồ lưu trú cao cấp thế giới.

21 cơ sở lưu trú tại Việt Nam được ghi nhân Michelin Key

Ngày 18/9, Michelin Guide chính thức công bố danh sách MICHELIN Key 2026, hệ thống đánh giá dành cho các khách sạn và khu nghỉ dưỡng nổi bật trên toàn cầu. Năm nay, Việt Nam có 21 cơ sở lưu trú được trao Michelin Key, tăng lên 21, so với 13 cơ sở trong lần công bố đầu tiên năm 2025.

Sự xuất hiện của 21 cơ sở lưu trú Việt Nam trong hệ thống này cho thấy phạm vi của bản đồ lưu trú cao cấp tại Việt Nam đang mở rộng, từ các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM đến những điểm đến nghỉ dưỡng như Sa Pa, Đà Nẵng, Hội An, Ninh Bình hay Phú Quốc.

Trên toàn cầu, Michelin cho biết danh sách năm 2026 có tổng cộng 155 khách sạn đạt 3 Key, 657 khách sạn đạt 2 Key và 2.020 khách sạn đạt 1 Key. Gần 500 khách sạn lần đầu được trao Key trong năm nay, trong khi hơn 80 cơ sở được nâng hạng.

Trong đó, có 3 công trình do Sun Group đầu tư, kiến tạo gồm Capella Hanoi, Hotel de la Coupole – MGallery và InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được ghi nhận trong danh sách MICHELIN Key 2026 .

Michelin Key được xem là hệ thống tương đương Michelin Star trong lĩnh vực lưu trú. Các cơ sở được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí, gồm khả năng mở ra trải nghiệm về điểm đến, chất lượng kiến trúc và thiết kế nội thất, chất lượng và tính nhất quán của dịch vụ, mức độ tương xứng giữa trải nghiệm và giá trị, cùng bản sắc riêng của khách sạn.

3 tuyệt tác nghỉ dưỡng do Sun Group đầu tư﻿

Tại Hà Nội, Capella Hanoi tiếp tục được trao 3 Michelin Key, cấp độ cao nhất trong hệ thống của Michelin. Đây là hạng dành cho những trải nghiệm lưu trú được Michelin đánh giá là "phi thường", trong đó bản thân khách sạn có thể trở thành một điểm đến của hành trình.

Nằm tại khu vực trung tâm Hà Nội, Capella Hanoi được thiết kế bởi kiến trúc sư Bill Bensley, lấy cảm hứng từ thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật opera và Hà Nội những năm 1920. Không gian khách sạn kết hợp ngôn ngữ Art Deco, những chi tiết sân khấu và câu chuyện về các nghệ sĩ từng gắn với Nhà hát Lớn Hà Nội.

Việc tiếp tục giữ 3 Michelin Key trong năm 2026 giúp Capella Hanoi duy trì vị trí trong nhóm những khách sạn đạt cấp độ cao nhất của hệ thống Michelin trên toàn cầu. Theo Michelin, năm 2026 có 155 khách sạn trên thế giới đạt 3 Key.

Tại Sa Pa, Hotel de la Coupole – MGallery tiếp tục được trao 1 Michelin Key trong danh sách năm nay.

Khách sạn nằm giữa trung tâm thị trấn Sa Pa, được thiết kế bởi Bill Bensley với ý tưởng kết hợp phong cách thời trang Pháp thập niên 1920–1930 cùng các chất liệu, màu sắc và họa tiết lấy cảm hứng từ văn hóa vùng Tây Bắc.

Theo Michelin, điểm đặc trưng của công trình nằm ở cách những yếu tố văn hóa địa phương được đưa vào kiến trúc và nội thất, thay vì chỉ đóng vai trò trang trí. Những họa tiết của các cộng đồng dân tộc, màu sắc bản địa và hình ảnh ruộng bậc thang được chuyển hóa thành một phần của ngôn ngữ thiết kế.

Với 1 Key, Hotel de la Coupole được Michelin xếp vào nhóm những cơ sở mang đến "a very special stay" – một kỳ nghỉ đặc biệt.

Đáng chú ý trong danh sách năm nay là InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.﻿ Công trình lần đầu gia nhập Michelin Key với 1 Key, đánh dấu thêm một đại diện của Việt Nam trong hệ thống đánh giá khách sạn toàn cầu.

Khu nghỉ dưỡng nằm giữa khu vực rừng núi và biển Sơn Trà. Công trình do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế, với cấu trúc được phát triển theo địa hình sườn núi, tạo sự kết nối giữa các không gian nghỉ dưỡng với cảnh quan tự nhiên.

Ngôn ngữ kiến trúc tại đây kết hợp thiết kế đương đại với những hình ảnh gợi nhắc kiến trúc truyền thống Việt Nam như đình, chùa cùng các yếu tố mỹ thuật bản địa. Michelin đánh giá cao cách công trình đặt kiến trúc trong mối quan hệ với cảnh quan thay vì tách biệt khỏi môi trường tự nhiên.