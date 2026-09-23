TP.HCM: Khởi tố 10 bị can trong đường dây gas giả quy mô lớn, tuồn ra thị trường hơn 42.000 bình

Biến nguồn gas trôi nổi không rõ nguồn gốc thành hơn 42.000 bình gas mang thương hiệu nổi tiếng để tuồn ra thị trường hòng thu lợi bất chính, đường dây sản xuất và buôn bán gas giả cực lớn vừa bị Công an TP.HCM triệt phá. Tổng trị giá số gas giả tương đương hàng thật được xác định khoảng 18,6 tỷ đồng.

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 10 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn trên địa bàn. Trước đó, ngày 4/8, qua công tác kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phát hiện một kho xưởng tại Tổ 19 (khu phố 4, phường Hòa Lợi, TP.HCM) có hoạt động sang chiết LPG từ xe bồn vào bồn chứa cố định và các bình LPG nhưng không bảo đảm điều kiện, giấy tờ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại kho xưởng có số lượng lớn vỏ bình LPG mang nhiều nhãn hiệu đang lưu hành trên thị trường như Onic, Pacific, VT-Gas, Petro Vietnam, Sopet, V-Gas, City Petro, H-Gas, Thủ Đức Gas…, khoảng 18 tấn LPG trên xe bồn cùng nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sang chiết.

Nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sang chiết. Ảnh: CQCA

Cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh LPG và hoạt động sang chiết theo quy định; một số bình LPG có dấu hiệu sử dụng nhãn hiệu của thương nhân khác. Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan để xác minh nguồn gốc LPG, vỏ bình, nhãn hàng hóa cũng như quá trình mua bán, sang chiết và đưa sản phẩm ra thị trường.

Quá trình điều tra, đến nay công an đã khởi tố 10 bị can về các tội “Sản xuất hàng giả” và “Buôn bán hàng giả”, gồm: Lê Văn Đức (SN 1992, ngụ phường Phú Lợi), Hồ Sỹ Thiện (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An), Lê Thị Thủy (SN 1994, ngụ phường Phú Lợi), Ngô Sĩ Mạnh (SN 1982, ngụ phường Thuận Giao), Nguyễn Xuân Thắng (SN 1981, ngụ phường Thuận Giao), Hồ Sỹ Hải (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An), Lê Xuân Hảo (SN 1982, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Bàn Hữu Nguyên (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Hà Xuân Trường (SN 1974, ngụ phường Bình Dương), Trần Văn Hoài Hận (SN 1985, ngụ xã Bàu Bàng).

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CQCA

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng thu mua LPG nguyên liệu từ các nguồn trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hoặc không đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Sau đó, LPG được đưa về các kho xưởng để sang chiết trái phép vào các bình gas loại 6kg, 12kg, 45kg đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp gas đang hoạt động hợp pháp trên thị trường. Số gas này tiếp tục được đưa ra tiêu thụ thông qua các đầu mối, đại lý hoặc bán trực tiếp đến người tiêu dùng.

Đáng chú ý, một số đại lý do muốn mua gas với giá thấp hơn so với nguồn cung chính thức đã chấp nhận mua gas không có hóa đơn, chứng từ, không xác định được nguồn gốc. Hành vi này không chỉ tạo đầu ra cho gas được sang chiết trái phép mà còn trực tiếp tiếp tay đưa hàng giả, hàng không bảo đảm điều kiện an toàn đến người tiêu dùng.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường trên 505.000kg LPG, quy đổi tương đương khoảng 42.083 bình gas loại 12kg. Tổng trị giá số gas giả tương đương hàng thật được xác định khoảng 18,6 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính số tiền lớn.

Hiện, Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định nguồn cung LPG, nguồn gốc vỏ bình, hệ thống đại lý và các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.