Tất cả người dân có thường trú, tạm trú chú ý quy định xóa đăng ký đã áp dụng

Công dân có thể bị xóa đăng ký thường trú, tạm trú trong những trường hợp sau đây.

Khi nào công dân bị xóa đăng ký tạm trú?

Căn cứ khoản 1 Điều 29 Luật Cư trú năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 4 Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung 10 luật về an ninh, trật tự năm 2025), công dân sẽ bị xóa đăng ký tạm trú trong 8 trường hợp sau:

Đã chết hoặc có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích, đã chết;

Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký tạm trú do đăng ký không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng hoặc điều kiện;

Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 6 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;

Được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch hoặc quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam;

Đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại chính nơi đang tạm trú;

Đăng ký tạm trú tại chỗ ở thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt hợp đồng/việc thuê, mượn, ở nhờ mà không thực hiện đăng ký tạm trú tại chỗ ở mới;

Chỗ ở tạm trú đã chuyển quyền sở hữu cho người khác, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý cho tiếp tục sinh sống;

Chỗ ở đã đăng ký tạm trú bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định.

9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú cần đặc biệt lưu ý

Theo Điều 24 Luật Cư trú năm 2020, cơ quan đăng ký cư trú sẽ ghi nhận lý do, thời điểm và thực hiện xóa đăng ký thường trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú đối với 9 trường hợp:

Đã chết hoặc có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích, đã chết;

Ra nước ngoài để định cư;

Có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 35 Luật Cư trú;

Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại nơi ở khác hoặc không khai báo tạm vắng (trừ diện xuất cảnh chưa định cư, đang chấp hành án phạt tù, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục hoặc cai nghiện bắt buộc);

Thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

Chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ chỗ ở nhưng sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới (trừ trường hợp đã được chủ nhà đồng ý giữ lại nơi thường trú);

Đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở hợp pháp cho người khác mà sau 12 tháng vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới (trừ trường hợp chủ sở hữu mới đồng ý cho tiếp tục ở và đăng ký thường trú);

Chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ hoặc đã chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở mà không được chủ mới đồng ý cho tiếp tục giữ hộ khẩu thường trú tại địa chỉ đó;

Chỗ ở thường trú bị thu hồi, phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc phương tiện sinh sống bị xóa đăng ký.

Việc nắm vững các quy định về nghĩa vụ cư trú và chủ động cập nhật dữ liệu thông qua ứng dụng VNeID hoặc công an xã/phường nơi cư trú sẽ giúp công dân bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tránh các phiền hà thủ tục cũng như chế tài xử phạt không đáng có.