Tất cả người dân có thường trú, tạm trú chú ý thông báo mới nhất từ công an

Công an nhắc nhở người dân chú ý những điểm mới về đăng ký thường trú theo Luật số 118/2025/QH15.

Ngày 10/9, Công an TP Hà Nội cho biết từ ngày 01/7/2026, Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự chính thức có hiệu lực. Trong đó, một số quy định của Luật Cư trú được sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người dân trong đăng ký, quản lý cư trú, đồng thời đẩy mạnh khai thác, liên thông dữ liệu và thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử.

Một số điểm mới đáng chú ý của Luật Cư trú được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15:

Đăng ký thường trú thuận lợi hơn cho trẻ em dưới 6 tuổi

Điểm mới tại Khoản 2 Điều 20 quy định trẻ em dưới 6 tuổi được phép đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi về ở với cha, mẹ hoặc người giám hộ mà không cần phải có sự đồng ý của chủ hộ hay chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó. Quy định này giúp bảo đảm tốt hơn quyền cư trú và sự ổn định cuộc sống cho trẻ nhỏ ngay từ những năm tháng đầu đời.

Mở rộng diện đăng ký thường trú tại chỗ ở không thuộc quyền sở hữu

Cũng tại Khoản 2 Điều 20, luật mới mở rộng đáng kể các trường hợp công dân được đăng ký thường trú tại nơi ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi có sự đồng ý của chủ hộ và chủ sở hữu, chia thành ba nhóm chính:

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Quan hệ gia đình: Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; người từ đủ 6 tuổi trở lên về ở với cha, mẹ, người giám hộ; cha, mẹ về ở với con; hoặc người mất/khó khăn năng lực hành vi dân sự về ở với người giám hộ.

Người cao tuổi, khuyết tật và nhóm yếu thế: Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật nặng/đặc biệt nặng hoặc người mất/khó khăn năng lực hành vi dân sự về ở với ông bà, cô dì chú bác, anh chị em ruột.

Người chưa thành niên: Được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về ở với ông bà nội ngoại, cô dì chú bác ruột... trong trường hợp không còn cha mẹ.

Quy định rõ các trường hợp không được đăng ký thường trú mới

Khoản 8 Điều 20 bổ sung quy định rõ ràng về các trường hợp công dân không được đăng ký thường trú mới tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình, ngoại trừ trẻ em dưới 6 tuổi về ở với cha mẹ/người giám hộ và các trường hợp thuộc quan hệ gia đình thân thích nêu trên. Sự thay đổi này vừa siết chặt quản lý cư trú, vừa tạo cơ chế bảo vệ hợp lý cho các gia đình và đối tượng cần được che chở.

Tự động cập nhật thông tin cư trú khi thay đổi hộ tịch

Theo Điều 26 sửa đổi, khi công dân có sự thay đổi về thông tin hộ tịch (như họ tên, ngày sinh, giới tính, quê quán...), hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu về cư trú sẽ tự động cập nhật thông tin liên thông từ cơ sở dữ liệu hộ tịch. Nhờ đó, người dân không cần phải làm thủ tục điều chỉnh thông tin hộ tịch rườm rà như trước, trừ trường hợp thay đổi chủ hộ.

Lợi ích thiết thực cho người dân và công tác quản lý