TP.HCM mưa lớn liên tiếp: Dân công sở khổ không ai bằng, tan làm gặp ngập, xe hư, về nhà vẫn còn một “núi” việc

Mưa lớn kéo dài tối 22/9 khiến nhiều tuyến đường TP.HCM ngập sâu, xe máy chết máy hàng loạt, người dân chật vật di chuyển và một số phải bỏ xe, bắt xe ôm về nhà.

Cơn mưa lớn kéo dài tại TP.HCM vào những ngày qua khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông ùn ứ trong giờ tan tầm. Đến khoảng 20h ngày 22/9, mưa vẫn chưa có dấu hiệu dứt, nhiều khu vực tiếp tục chìm trong nước.

Ghi nhận tại đường D5, phường Thạnh Mỹ Tây, nước ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều phương tiện cố gắng lưu thông qua đoạn ngập bị chết máy, người điều khiển phải xuống xe, dắt bộ giữa dòng nước.

Clip: Di Anh





Chia sẻ với chúng tôi, một nam thanh niên đang chật vật dắt chiếc xe bị chết máy cho biết, "Đi đến đường D5 khu vực Bình Thạnh thì xe chết máy vì nước dâng quá cao, ngập trên nửa bánh xe nên không đề được nữa".

Bạn Thu Thảo (trú phường Gò Vấp, TP.HCM) cho biết đã đứng tại khu vực này gần 2 tiếng đồng hồ, chưa thể tiếp tục di chuyển do nước ngập sâu. "Nhiều xe bị chết máy như mình lắm. Sóng đánh mạnh nên nhiều người bị ngã".

Trong khi đó bạn Phương Anh (trú phường Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết mưa lớn từ khoảng 17h chiều đến khoảng 20h thì mưa đã ngớt nhưng nhiều tuyến đường ngập khá sâu. "Mình đang có ý định đi bộ từ đây về nhà ở Phường Bình Thạnh. Gặp những trường hợp như thế này mọi người sẽ ưu tiên gửi xe lại qua đêm và sáng mai quay lại lấy".

Nhiều xe máy nối đuôi nhau trong dòng nước ngập, giao thông gặp nhiều khó khăn vào giờ tan tầm.

Dòng phương tiện đông đúc trong mưa lớn, nhiều người phải dò dẫm từng đoạn đường ngập để về nhà.

Cơn mưa kéo dài khiến đường phố TP.HCM ngập nặng, cảnh người dân vất vả trở về nhà diễn ra tại nhiều khu vực

Mưa lớn khiến mặt đường lênh láng nước, các phương tiện phải di chuyển chậm qua khu vực ngập.

Không chỉ là câu chuyện của một buổi tan tầm, những ngày mưa liên tiếp đang khiến việc đi lại trở thành nỗi lo thường trực với nhiều người dân TP.HCM.

Từ ngày 18/9, nhiều khu vực thành phố liên tục ghi nhận mưa lớn, gây ngập đường, xe chết máy và ùn ứ giao thông. Đến ngày 22/9, tình trạng này tiếp tục lặp lại khi mưa lớn trút xuống từ chiều, kéo dài đến tối. Cơ quan khí tượng cho biết đợt mưa lớn tại TP.HCM và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 24-25/9.

Với những người làm việc cách nhà hàng chục km, một cơn mưa vào cuối ngày không chỉ đồng nghĩa với việc về nhà muộn hơn vài tiếng. Xe chết máy, phải dắt bộ giữa dòng nước, gửi xe lại rồi tìm cách bắt xe về; quần áo, giày dép ướt sũng chưa kịp khô nhưng sáng hôm sau vẫn phải tiếp tục đi làm... Những bất tiện tưởng nhỏ đang trở thành một vòng lặp với không ít người trong những ngày TP.HCM mưa liên tục.

Nhiều bạn trẻ chật vật đưa xe máy qua vùng nước ngập trong lúc mưa lớn vẫn trút xuống

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu, người dân chật vật di chuyển trong dòng nước

Chị Ánh, nhân viên văn phòng làm việc tại phường Xuân Hoà cho biết nhà cách nơi làm khoảng 8km. Những ngày gần đây, cứ đến chiều là chị lại phải canh thời tiết để tính đường về. Có hôm vừa tan làm đã gặp mưa lớn, đường ngập khiến quãng đường vốn chỉ mất khoảng 20 phút kéo dài thành 1-2 tiếng.

"Có hôm xe bị chết máy giữa đường, phải gửi lại rồi bắt xe về. Về đến nhà thì người ướt hết, giày dép cũng ướt. Quần áo giặt từ hôm trước chưa khô nhưng sáng hôm sau vẫn phải đi làm tiếp", chị Ánh nói.

Với những người đi làm bằng xe máy, một ngày mưa vì thế chưa kết thúc khi đã về đến nhà. Xe phải mang đi kiểm tra, quần áo phải giặt lại, giày dép phải hong khô. Nếu chẳng may xe chết máy hoặc không thể vượt qua đoạn ngập, người đi làm còn phải tính thêm chi phí sửa xe, gửi xe hoặc bắt phương tiện khác về nhà.

Tại một số khu vực, nước mưa cũng tràn vào nhà dân và hàng quán ven đường. Người dân phải dùng bao tải, vật dụng sẵn có để chắn nước, đồng thời liên tục tát nước ra ngoài nhằm hạn chế nước tràn sâu vào bên trong.

Nhiều người đi xe máy phải dò dẫm từng đoạn đường, tìm cách né những vị trí nước sâu để tránh phương tiện chết máy. Một số sinh viên sau khi xe không thể tiếp tục di chuyển đã chọn gửi xe lại qua đêm rồi bắt xe ôm về nhà.

Đến khoảng 20h, mưa vẫn diễn ra tại nhiều khu vực, trong khi tình trạng ngập và ùn tắc chưa được cải thiện. Trên nhiều tuyến đường, dòng phương tiện nối dài, người dân vất vả tìm cách trở về nhà sau một ngày làm việc.

Nhiều hàng quán ven đường bị nước tràn vào, chủ nhà phải dùng bao tải và vật dụng để ngăn nước.