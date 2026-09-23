Khởi tố người đi xe đạp điện Nguyễn Thị Nhung SN 2008

Nguyễn Thị Nhung là người điều khiển xe đạp điện nhãn hiệu Espero và gây ra vụ tai nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ngày 22/9/2026 cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 2008, trú tại thôn Tân Thành, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, liên quan vụ va chạm giữa xe đạp điện và người đi bộ khiến một người tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng ngày 18/7/2026, Nguyễn Thị Nhung điều khiển xe đạp điện nhãn hiệu Espero, một mình lưu thông trên đường tỉnh 305C theo hướng từ xã Tiên Lữ đi xã Lập Thạch.

Khi đến đoạn đường tỉnh 305C thuộc địa phận thôn Lai Châu, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ, do không chú ý quan sát, không bảo đảm tốc độ phù hợp, xe đạp điện do Nhung điều khiển đã va chạm vào phía sau bà V. T. D., sinh năm 1938, trú tại thôn Lai Châu, xã Tiên Lữ, đang đi bộ phía trước cùng chiều trên đường.

Sau va chạm, bà D. ngã xuống đường và bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, đến ngày 15/8/2026, bà Duyên tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các Quyết định đối với Nguyễn Thị Nhung - Ảnh: Công an Phú Thọ

Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định hành vi của Nguyễn Thị Nhung có dấu hiệu vi phạm quy định về tốc độ và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Hậu quả vụ việc làm một người tử vong. Ngày 07/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người tham gia giao thông về nguy cơ xảy ra hậu quả nghiêm trọng chỉ từ những sai sót trong quá trình điều khiển phương tiện. Khi lưu thông trên đường, người điều khiển phương tiện phải chú ý quan sát, lựa chọn tốc độ phù hợp với điều kiện thực tế và đặc biệt lưu ý khi đi qua những khu vực có người đi bộ.

Đối với người đi bộ, việc lựa chọn vị trí và cách thức di chuyển phù hợp, chú ý quan sát các phương tiện đang lưu thông cũng góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm. An toàn giao thông đòi hỏi sự tuân thủ quy định và ý thức trách nhiệm của tất cả những người tham gia giao thông.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là khi tham gia giao thông; luôn quan sát, làm chủ tốc độ và chủ động xử lý các tình huống phát sinh trên đường. Bởi chỉ một khoảnh khắc thiếu chú ý cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người khác và kéo theo trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm.