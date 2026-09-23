Việt Nam sắp có công trình đưa du khách lên độ cao gần 1.700m giữa Tây Bắc: vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, rút hành trình 4 giờ xuống chỉ còn 15 phút

Đây là một dự án cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử do Sun Group đầu tư.

Ảnh: Sun Group

Một ngọn núi cao gần 1.700m ở Điện Biên, từng là nơi đặt Đài quan sát của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, đang được đầu tư một tuyến cáp treo dài hơn 5km. Công trình dự kiến rút thời gian di chuyển từ vài giờ xuống còn khoảng 15 phút.

Từ đường rừng hiểm trở lên đỉnh núi

Đỉnh Pú Tó Cọ thuộc xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên, cao xấp xỉ 1.700m so với mực nước biển. Đây từng là vị trí đặt Đài quan sát của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, từ đó có thể quan sát toàn bộ lòng chảo Mường Thanh và các cứ điểm của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Dù mang giá trị lịch sử đặc biệt, việc tiếp cận Pú Tó Cọ trong nhiều năm không dễ dàng. Du khách muốn lên khu vực đài quan sát hiện phải đi bộ gần 9km đường rừng, mất khoảng 3-4 giờ và vượt qua địa hình dốc, hiểm trở. Chính điều này khiến địa điểm vẫn mang tính khám phá nhiều hơn là một điểm đến du lịch đại chúng.

Điều đó sẽ thay đổi khi một tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa, lịch sử Điện Biên Phủ được triển khai tại khu vực này. Dự án đã chính thức động thổ ngày 10/5/2026 do Sun Group đầu tư, mở đầu cho quá trình biến một địa điểm khó tiếp cận thành một điểm đến có khả năng đón lượng lớn du khách.

Tuyến cáp treo dài hơn 5km

Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn đầu khoảng 2.076 tỷ đồng, diện tích khoảng 35,35ha, nằm trên địa bàn hai xã Mường Phăng và Pu Nhi. Trong tổng nguồn vốn, doanh nghiệp góp 312 tỷ đồng, tương đương 15%, phần còn lại được huy động từ các nguồn khác.

Trái tim của tổ hợp là tuyến cáp treo một dây dài hơn 5km, kết nối khu vực ga đi gần Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng với ga đến trên đỉnh Pú Tó Cọ. Tuyến có công suất dự kiến khoảng 2.500 khách/giờ, qua đó đưa thời gian tiếp cận đỉnh núi từ vài giờ trekking xuống còn khoảng 15 phút.

Theo quy hoạch, ga đến trên đỉnh Pú Tó Cọ không chỉ đóng vai trò điểm cuối của tuyến cáp. Công trình được thiết kế như một đài quan sát tầm cao, kết hợp các dịch vụ phục vụ ngắm cảnh và trải nghiệm thiên nhiên. Từ độ cao khoảng 1.700m, du khách có thể quan sát lòng chảo Điện Biên từ trên cao, trong khi chính địa điểm này cũng gắn với một trong những dấu mốc quan trọng của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Biến "nơi khó đến" thành điểm du lịch

Không chỉ đơn thuần xây dựng tuyến cáp, dự án được định hướng thành một tổ hợp du lịch văn hóa - lịch sử, thương mại và dịch vụ. Các khu vực ga đi, ga đến và hành lang tuyến cáp sẽ được tổ chức đồng bộ, trong đó không gian rừng trong khu quy hoạch được định hướng bảo vệ hệ sinh thái và tổ chức như một công viên tự nhiên.

Chính quyền địa phương và nhà đầu tư định vị dự án như một “bảo tàng mở” giữa đại ngàn Tây Bắc, kết hợp giá trị của cảnh quan, văn hóa bản địa và lịch sử Điện Biên Phủ. Kiến trúc một số hạng mục được lấy cảm hứng từ nhà sàn của đồng bào Thái, Mông và tích cổ “Thuồng luồng hóa rồng”.

Sau khi hoàn thành, tổ hợp dự kiến có khả năng phục vụ khoảng 15.000 lượt khách mỗi ngày. Theo kế hoạch, nhà đầu tư có tối đa 5 năm kể từ thời điểm được giao hoặc cho thuê đất để hoàn thiện xây dựng, đưa công trình vào vận hành; dự án có thời hạn hoạt động 70 năm.

Với Pú Tó Cọ, thay đổi đáng chú ý không chỉ nằm ở một tuyến cáp treo mới. Một đỉnh núi từng chỉ có thể tiếp cận bằng hành trình đường rừng kéo dài hàng giờ đang được mở ra theo một cách hoàn toàn khác, đưa một địa điểm lịch sử vốn nằm giữa địa hình hiểm trở trở thành một điểm đến có khả năng tiếp cận rộng rãi hơn.