Siêu dự án tỷ USD đầu tiên của Tập đoàn Trump tại Việt Nam vừa có diễn biến mới

Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1, tạo điều kiện triển khai các hạng mục đầu tiên.

Theo Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu có diện tích quy hoạch gần 990 ha, nằm trên địa bàn các xã Châu Ninh, Khoái Châu và Chí Minh, với sơ bộ vốn đầu tư trên 40.000 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1, tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thi công theo kế hoạch.

Tại xã Khoái Châu, đến giữa tháng 9/2026, trên 96% hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và sẵn sàng bàn giao mặt bằng.

Khó khăn lớn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng tại xã là xử lý các trường hợp đã đầu tư cải tạo đất để sản xuất theo mô hình trang trại. Theo bà Đỗ Thị Anh, Trưởng phòng Kinh tế xã Khoái Châu, địa phương có 70 hộ đã cải tạo đất thành ao nuôi cá, xây dựng chuồng trại chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả.

Với những trường hợp này, xã đã khảo sát, rà soát hồ sơ pháp lý, hiện trạng sử dụng đất, tài sản và thời điểm hình thành công trình để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ. Nguyên tắc là hỗ trợ tối đa cho người sử dụng đất trên cơ sở tuân thủ các quy định về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất. Đến nay, 50 trong số 70 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Trên phần diện tích đã được bàn giao, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên đang triển khai các hạng mục đầu tiên của dự án. Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf ven sông Hồng được kỳ vọng mở thêm không gian phát triển, tạo cơ hội việc làm cho người dân và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh.