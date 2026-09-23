Hà Nội yêu cầu rút ngắn thời gian hoàn thuế, giải quyết dứt điểm phản ánh trên iHanoi

Với các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên iHanoi và các nền tảng của Thành phố, Hà Nội yêu cầu phải được tiếp nhận, chuyển đúng cơ quan, theo dõi tiến độ và trả lời theo quy định.

Ngày 22/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành công văn về kết quả Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố Hà Nội năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 và các năm tiếp theo.

Ứng dụng iHanoi

Theo đó, trên cơ sở kết quả chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Hiệu quả Kinh tế Tư nhân (BPI) năm 2025, UBND Thành phố yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp theo hướng thân thiện, minh bạch, thuận tiện; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục.

Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND Thành phố phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố; tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, tiếp cận bình đẳng các nguồn lực và cơ hội đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài, ưu tiên dự án chiến lược, công nghệ cao, công nghệ sạch, có khả năng liên kết và lan tỏa tới doanh nghiệp trong nước...

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố tối ưu hóa việc tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên iHanoi và các nền tảng của Thành phố; bảo đảm các phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền được tiếp nhận, chuyển đúng cơ quan, theo dõi tiến độ và trả lời theo quy định.

UBND Thành phố yêu cầu Thuế thành phố Hà Nội, Chi cục Hải quan Khu vực I chủ động thông báo trực tiếp đến từng người nộp thuế đủ điều kiện qua ứng dụng eTax Mobile, thư điện tử và các kênh của Thành phố, đổi mới hình thức niêm yết, đăng tải để đảm bảo doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng, đầy đủ các chính sách đã ban hành.

Đồng thời, xây dựng và triển khai cơ chế “đồng hành” trong thời gian đầu đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục có tác động trực tiếp đến dòng tiền của doanh nghiệp, trọng tâm là hoàn thuế giá trị gia tăng, miễn, giảm, gia hạn nộp thuế và các thủ tục hành chính liên quan xuất nhập khẩu.

UBND Thành phố cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ và đạo đức nghề nghiệp của công chức thuế, hải quan tại các vị trí trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc cho người nộp thuế và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu...