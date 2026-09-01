Công ty “thay máu” 5/7 thành viên Hội đồng quản trị bằng nhà khoa học: PGS.TS làm Chủ tịch, quyết đầu tư DA 3.168 tỷ đồng cần 34.000 tấn mỡ cá/năm

Ngày 18/9, doanh nghiệp này thực hiện cuộc thay đổi lớn về nhân sự cấp cao, đưa nhiều gương mặt có nền tảng nghiên cứu, giảng dạy vào Hội đồng quản trị, cùng lúc chuẩn bị bước sang lĩnh vực kinh doanh mới.

ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (HOSE: HSL) đã thông qua việc miễn nhiệm 5 thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Nguyễn Khánh Tùng, ông Đỗ Hoàng Anh, ông Trần Đăng Khoa, bà Trần Thị Thu Hải và ông Phạm Văn Luận.

Thay thế là TS. Lê Đường Anh Duy, ThS. Nguyễn Thái Hòa, PGS.TS. Phan Phương Loan, ThS. Lê Nhật Quang và TS. Nguyễn Hữu Thanh. Đáng chú ý, cả 5 nhân sự mới đều không sở hữu cổ phiếu HSL tại thời điểm ứng cử.

PGS.TS. Phan Phương Loan giữ chức Chủ tịch HSL

Sau đại hội, Hội đồng quản trị bầu PGS.TS. Phan Phương Loan giữ chức Chủ tịch.

Bà Loan sinh năm 1977, là Tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản, được công nhận Phó giáo sư năm 2025 và hiện là Trưởng khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học An Giang. Bà có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực thủy sản và giảng dạy, từng làm kỹ thuật viên tại Agifish trước khi công tác tại trường đại học.

Hội đồng quản trị mới còn có TS. Nguyễn Hữu Thanh, giảng viên Đại học An Giang, có chuyên môn về công nghệ thực phẩm và kỹ thuật sinh học; TS. Lê Đường Anh Duy có nền tảng về quang học, vật liệu và cảm biến; ông Nguyễn Thái Hòa chuyên về vật liệu và kinh tế tuần hoàn; ông Lê Nhật Quang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo thuộc hệ sinh thái ĐHQG TP.HCM.

Cuộc thay đổi nhân sự diễn ra đúng thời điểm HSL chuẩn bị chuyển hướng mạnh sang công nghệ sinh học và nhiên liệu sinh học.

Cũng tại đại hội ngày 18/9, cổ đông thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy Biodiesel Helios tại Cần Thơ, với tổng vốn sơ bộ khoảng 3.168 tỷ đồng.

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 6 ha đất, công suất giai đoạn đầu 150.000 tấn Biodiesel B100 mỗi năm. Nguyên liệu có thể gồm dầu ăn đã qua sử dụng, mỡ động vật, phụ phẩm từ ngành dầu thực vật và đặc biệt là mỡ, dầu từ cá tra.

Theo phương án của doanh nghiệp, khi vận hành ổn định, nhà máy có thể cần khoảng 34.000 tấn mỡ và dầu cá mỗi năm. Đây cũng là điểm tạo ra mối liên hệ đáng chú ý giữa dự án mới với nền tảng chuyên môn thủy sản, công nghệ sinh học của một số thành viên Hội đồng quản trị vừa được bầu.

Quy mô đầu tư này khá lớn so với HSL hiện tại. Đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản doanh nghiệp vào khoảng 475 tỷ đồng, tức tổng vốn dự kiến của dự án tương đương gần 7 lần tổng tài sản.

Để chuẩn bị nguồn vốn, HSL dự kiến chào bán riêng lẻ 127 triệu cổ phiếu, huy động khoảng 1.270 tỷ đồng cho Nhà máy Biodiesel Helios. Kế hoạch chia làm hai đợt, gồm 55 triệu cổ phiếu để huy động 550 tỷ đồng và 72 triệu cổ phiếu để huy động thêm 720 tỷ đồng.

Con số này đáng chú ý bởi HSL hiện chỉ có khoảng 38,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Nếu toàn bộ kế hoạch được thực hiện, số cổ phiếu dự kiến phát hành riêng cho dự án lớn hơn hơn 3 lần lượng cổ phiếu hiện hữu.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có phương án chào bán riêng lẻ 5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu 50 tỷ đồng. Đối tượng là dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, danh sách cụ thể được giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn. HSL cũng dự kiến phát hành 1,1 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động.

Song song với xây dựng nhà máy, doanh nghiệp còn thông qua chủ trương phát triển vùng nguyên liệu cây dầu lai Jatropha với quy mô mục tiêu lên tới 5.000 ha tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tuy nhiên, HSL dự kiến trước tiên chỉ trồng khảo nghiệm 50-100 ha tại mỗi vùng trong 2-3 năm trước khi mở rộng.

Cổ đông HSL đồng thời thông qua việc đổi tên công ty thành CTCP Công nghệ Sinh học Helios. Từ một doanh nghiệp chủ yếu gắn với nông sản, HSL đang hướng sang nhiên liệu sinh học, công nghệ và kinh tế tuần hoàn.