Tập đoàn Hà Lan bán nhà máy chế biến nghêu doanh thu hơn 500 tỷ/năm, công suất 300 tấn/ngày tại Ninh Bình

Một doanh nghiệp thủy sản Hà Lan vừa hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ công ty tại Việt Nam, trong bối cảnh tập đoàn này đang tái cấu trúc hoạt động tại nhiều thị trường.

Ngày 17/9, Index Partners - đơn vị tư vấn tài chính cho The Lenger Seafoods Group B.V. - thông báo tập đoàn Hà Lan đã hoàn tất việc bán Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam cho Congalsa, doanh nghiệp thực phẩm của Tây Ban Nha.

Congalsa mua toàn bộ vốn điều lệ của Lenger Seafoods Vietnam, qua đó sở hữu toàn bộ hoạt động kinh doanh và cơ sở chế biến của công ty tại Việt Nam. Giá trị thương vụ không được công bố.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho thấy Lenger Seafoods Vietnam có mã số doanh nghiệp 0600367994, thành lập ngày 12/7/2006 và hiện đặt trụ sở tại Lô 59-69, Cụm công nghiệp An Xá, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.

Ông Luis Miguel Simarro Espla, quốc tịch Tây Ban Nha, là chủ tịch công ty

Thay đổi sở hữu đã được phản ánh tại Việt Nam từ tháng 8/2026. Sau thay đổi, ông Luis Miguel Simarro Espla, quốc tịch Tây Ban Nha, được đăng ký làm Chủ tịch Công ty và người đại diện theo pháp luật, đồng thời đại diện toàn bộ phần vốn hơn 26,7 tỷ đồng tại Lenger Seafoods Vietnam. Ông Nguyễn Hồ Nguyên tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc.

Nhà máy rộng 5 ha, có 3 dây chuyền chế biến

Theo Index Partners, Lenger Seafoods Vietnam vận hành cơ sở chế biến rộng khoảng 5 ha, với 3 dây chuyền sản xuất. Nhà máy sử dụng các công nghệ như làm sạch nghêu, cấp đông nhanh IQF bằng nitơ và kiểm tra sản phẩm bằng X-quang.

Công suất chế biến nghêu nguyên liệu từng được doanh nghiệp công bố lên tới 300 tấn/ngày. Năm 2019, công ty đầu tư thêm khoảng 2 triệu USD cho dây chuyền chế biến nghêu thịt và nghêu đóng hộp.

Bên trong nhà máy Lenger Seafoods ở Ninh Bình

Nguồn nguyên liệu đến từ hơn 20 nhà cung cấp đạt chứng nhận, trong khi sản phẩm được bán cho hơn 50 khách hàng doanh nghiệp tại trên 10 thị trường xuất khẩu, chủ yếu là các chuỗi bán lẻ tại Tây Ban Nha, Italy và Bồ Đào Nha.

Hệ thống làm sạch nghêu của nhà máy

Đến hết tháng 10/2023, doanh nghiệp từng ghi nhận khoảng 10.000 tấn sản phẩm được chế biến, trong đó hơn 80% dành cho xuất khẩu.

Trong thông tin về thương vụ mới nhất, Lenger Seafoods Vietnam được giới thiệu có doanh thu hàng năm trên 16 triệu euro, tương đương hơn 500 tỷ đồng, cùng hơn 200 lao động.

Lenger Seafoods Vietnam trước đây thuộc The Lenger Seafoods Group B.V., doanh nghiệp gia đình Hà Lan chuyên về nghêu và các loại nhuyễn thể. Tập đoàn có nguồn gốc từ năm 1925 và hiện có khoảng 350 nhân sự trên toàn cầu.

Trước khi bán công ty tại Việt Nam, Lenger đã chuyển nhượng các hoạt động tại Hà Lan và Pháp. Giao dịch với Lenger Seafoods Vietnam là bước tiếp theo trong quá trình tái cấu trúc của tập đoàn.

Bên mua có công suất 26.000 tấn mỗi năm

Congalsa được thành lập vào đầu những năm 1990, có trụ sở tại vùng Galicia của Tây Ban Nha và chuyên sản xuất thực phẩm đông lạnh, thủy sản chế biến sẵn.

Theo Index Partners, các cơ sở của Congalsa có tổng công suất khoảng 26.000 tấn/năm, cùng hơn 50.000 m3 kho lạnh. Doanh nghiệp cũng đang đầu tư hơn 20 triệu euro vào một nhà máy sản phẩm đông lạnh giá trị cao tại Tây Ban Nha.

Thương vụ giúp Congalsa có nguồn nghêu trực tiếp, có thể truy xuất nguồn gốc tại Việt Nam, đồng thời bổ sung nguồn cung cho hệ thống sản xuất và phân phối tại châu Âu.

Năm 2023, thế giới nhập khẩu khoảng 268.000 tấn nghêu, trị giá khoảng 888 triệu USD. Đông Á và Nam Âu chiếm khoảng 73% tổng giá trị nhập khẩu. Tây Ban Nha là nước nhập khẩu nghêu lớn nhất thế giới, với giá trị khoảng 197 triệu USD, trong khi Việt Nam được Index Partners xếp là nước xuất khẩu nghêu lớn thứ hai thế giới.

Tại EU, lượng nghêu tiêu thụ khoảng 70.000 tấn/năm, trong khi sản lượng nội địa chỉ còn khoảng 30.000 tấn, tương đương khoảng một nửa mức năm 2015.