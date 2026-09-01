Ngân hàng Nhà nước công bố số tiền người dân để trong tài khoản thanh toán: Hơn 1,22 triệu tỷ đồng, bình quân mỗi tài khoản có 4,75 triệu đồng

Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, người dân đang để hơn 1,22 triệu tỷ đồng trong các tài khoản thanh toán tại ngân hàng tính đến cuối quý II/2026. Con số này giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số lượng tài khoản thanh toán tiếp tục lập kỷ lục.

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thống kê, tiền gửi thanh toán của cá nhân tại các ngân hàng đến cuối quý II/2026 đạt khoảng 1,22 triệu tỷ đồng.

Con số này giảm khoảng 130.000 tỷ đồng, tương đương gần 10%, so với mức gần 1,35 triệu tỷ đồng ghi nhận vào quý II/2025.

Tiền gửi thanh toán được NHNN thống kê là các khoản tiền gửi không kỳ hạn còn hoạt động của cá nhân mở tại ngân hàng, chủ yếu phục vụ nhu cầu thanh toán thông qua thẻ và các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khác.

Nguồn: SBV

Theo quy định hiện hành, tiền gửi không kỳ hạn có mức lãi suất tối đa 0,5%/năm. Do đó, đây thường là khoản tiền được khách hàng duy trì để phục vụ chi tiêu, thanh toán và các nhu cầu giao dịch thường xuyên, thay vì tối ưu hóa lợi nhuận từ tiền nhàn rỗi.

Điểm đáng chú ý là lượng tiền trong tài khoản thanh toán giảm trong khi số lượng tài khoản vẫn tiếp tục tăng.

Đến cuối tháng 6/2026, hệ thống ngân hàng có gần 256,7 triệu tài khoản thanh toán cá nhân, mức cao nhất từ trước đến nay.

Nếu lấy số dư tiền gửi thanh toán khoảng 1,22 triệu tỷ đồng chia cho tổng số tài khoản, bình quân mỗi tài khoản đang có khoảng 4,75 triệu đồng.

Mức bình quân này chỉ mang tính tham khảo bởi một cá nhân có thể sở hữu nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, trong khi số dư giữa các tài khoản cũng có sự chênh lệch rất lớn.

Diễn biến trên cho thấy tốc độ mở mới tài khoản thanh toán vẫn tăng mạnh cùng quá trình phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt, nhưng lượng tiền mà người dân duy trì trong các tài khoản này lại có xu hướng giảm.

Một phần dòng tiền có thể đã được chuyển sang các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn khi mặt bằng lãi suất huy động có dấu hiệu tăng trở lại, thay vì tiếp tục nằm trong tài khoản thanh toán với mức lãi suất thấp.

Không chỉ tiền gửi thanh toán của cá nhân, nguồn tiền gửi không kỳ hạn nói chung cũng có xu hướng thu hẹp trong nửa đầu năm. Theo báo cáo tài chính của 28 ngân hàng, gồm 27 ngân hàng niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán và Agribank, tổng tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng (bao gồm cả cá nhân và doanh nghiệp) tại ngày 30/6/2026 đạt khoảng 2,98 triệu tỷ đồng, giảm gần 67.000 tỷ đồng, tương đương 2% so với cuối năm 2025.

Sự suy giảm nguồn tiền giá rẻ diễn ra trên diện rộng. Trong 28 ngân hàng được thống kê, có 17 ngân hàng ghi nhận tiền gửi không kỳ hạn giảm trong 6 tháng đầu năm, trong khi chỉ 11 ngân hàng tăng.

Xét về quy mô, Vietcombank tiếp tục dẫn đầu với 559.194 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại cuối tháng 6/2026. Theo sau là BIDV với 455.240 tỷ đồng và VietinBank với 429.532 tỷ đồng. MB và Agribank lần lượt đạt 324.045 tỷ đồng và 268.446 tỷ đồng.

Như vậy, 5 ngân hàng có lượng CASA lớn nhất đều thuộc nhóm có quy mô tài sản và mạng lưới khách hàng lớn trong hệ thống.

Cả 5 ngân hàng đang có quy mô CASA lớn nhất đều giảm trong nửa đầu năm. Vietcombank giảm 4.764 tỷ đồng, tương đương 1%; BIDV giảm 14.314 tỷ đồng (-3%); VietinBank giảm 15.976 tỷ đồng (-4%); MB giảm 15.308 tỷ đồng (-5%) và Agribank giảm 15.731 tỷ đồng (-6%).

Tiền gửi không kỳ hạn thường được xem là nguồn vốn có chi phí thấp đối với ngân hàng. Vì vậy, diễn biến CASA (tiền gửi không kỳ hạn) có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi thế về chi phí vốn và là một trong những chỉ tiêu được nhà đầu tư theo dõi khi đánh giá hoạt động ngân hàng.