Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục cho xây một khu vực đặc biệt tại nơi lạnh âm 4 độ C quanh năm: Tái hiện 1 vùng như Bắc Âu, có tuyết, cực quang nhân tạo, 1 rừng cây nhập khẩu từ nước ngoài

Đây là một trong những công trình được tập đoàn Vingroup tập trung triển khai.

Nhắc tới Cần Giờ, nhiều người thường nghĩ tới biển, rừng ngập mặn và khí hậu nóng ẩm đặc trưng của Nam Bộ. Tuy nhiên, bên trong VinWonders Cần Giờ đang được phát triển tại Vinhomes Green Paradise, một không gian gần như trái ngược hoàn toàn đang dần thành hình: công viên tuyết rộng khoảng 5 ha, nơi nhiệt độ dự kiến được duy trì ở khoảng -4 độ C quanh năm.

Đặc biệt hơn nữa, công viên tuyết này còn bao gồm nhiều khu vực, thành phần đặc biệt phục vụ du khách. Trong đó, ngôi làng mang tên Làng Giáng sinh Santa là một hạng mục đáng chú ý. Theo thông tin từ chủ đầu tư, nơi đây sẽ tái dựng một ngôi làng mang sắc thái Bắc Âu với tuyết, những ngôi nhà gỗ, rừng thông và các chi tiết gợi không khí Giáng sinh.

Nói cách khách, du khách khi tới đây không chỉ bước vào một không gian lạnh quanh năm, có tuyết rơi, mà như được hòa mình vào không khí lễ hội như đang ở một quốc gia Bắc Âu nào đó.

Ảnh Phối cảnh tạo bởi AI

Đi dưới cực quang 3D và dạo giữa rừng thông thật từ Nga

Một trong những trải nghiệm nổi bật nhất khi du khách đến làng Giáng sinh Santa, đó là bầu trời trình chiếu cực quang 3D. Chủ đầu tư cho biết, hiệu ứng này được thiết kế để tái hiện cảm giác ngắm cực quang giữa vùng cực, nhưng diễn ra hoàn toàn trong không gian nhân tạo tại Cần Giờ.

Đi sâu vào ngôi làng, du khách tương lai còn có thể bắt gặp phiên chợ Giáng sinh, tham quan xưởng chế tác quà tặng của các elf, rồi tiếp tục với những trò chơi mang tính gia đình như vòng quay ngựa gỗ hay Lolly Swing. Cách tổ chức này khiến Làng Santa mang dáng dấp của một điểm vui chơi chủ đề hoàn chỉnh, phù hợp với mọi đối tượng du khách, đặc biệt là các nhóm bạn hay gia đình có trẻ nhỏ.

Điểm nhấn tiếp theo nằm ở Quảng trường Giáng sinh, nơi dự kiến có nhà của Ông già Noel cùng cây thông cao khoảng 15 m. Kế hoạch ban đầu được công bố cho thấy, tại khu vực này còn dự kiến sẽ có lễ lễ thắp sáng cây thông, khi hàng nghìn ánh đèn đồng loạt bật sáng.

Ảnh phối cảnh từ chủ đầu tư

Một khu rừng thông thật từ Nga dự kiến được nhập khẩu về và đặt tại khu vực này. Những cây thông sẽ được duy trì trong điều kiện nhiệt độ thấp nhằm giữ sự sống và mùi nhựa thông tự nhiên, qua đó tăng cảm giác chân thực của một vùng mùa đông Bắc Âu cho du khách.

Trên thế giới, “Giáng sinh quanh năm” đã trở thành một sản phẩm du lịch

Việc biến Giáng sinh thành trải nghiệm không phụ thuộc tháng 12 không phải điều hoàn toàn mới. Nổi tiếng nhất là Santa Claus Village tại Rovaniemi , Phần Lan – nơi nằm ngay trên Vòng Bắc Cực và được phát triển như quê hương chính thức của Ông già Noel.

Theo cơ quan du lịch Rovaniemi, Santa Claus Village hoạt động quanh năm và du khách có thể gặp Santa mọi ngày trong năm. Không gian này còn có bưu điện chính của Santa, các elf, tuần lộc, husky, cửa hàng quà tặng, nhà hàng và hàng chục hoạt động khác xoay quanh câu chuyện Giáng sinh.

Santa Claus Village tại Rovaniemi, Phần Lan

Một ví dụ gần Việt Nam hơn nằm tại Singapore. Snow City – trung tâm tuyết trong nhà cố định đầu tiên của đảo quốc – tạo trải nghiệm tuyết suốt năm trong môi trường dưới 0 độ C. Cơ sở có đường dốc tuyết cao ba tầng, dài 60 m và phải sản xuất thêm khoảng 10-15 tấn tuyết mỗi tuần để duy trì lớp tuyết.

Những mô hình này cho thấy mùa đông và Giáng sinh từ lâu đã có thể được “đóng gói” thành một sản phẩm du lịch quanh năm. Điểm đặc biệt tại Cần Giờ là ý tưởng đó được đặt giữa một vùng khí hậu nhiệt đới: từ bên ngoài là biển và rừng ngập mặn, du khách tương lai có thể bước vào không gian khoảng -4 độ C, đi giữa tuyết, ngắm cực quang nhân tạo, ghé xưởng quà của elf và dạo qua khu rừng thông thật được đưa từ Nga về.

Snow City tại Singapore

Nếu hoàn thiện đúng theo phương án đang được công bố, Làng Ông già Noel sẽ trở thành một mảnh ghép khá khác biệt của VinWonders Cần Giờ – nơi không khí Giáng sinh không chỉ xuất hiện vài tuần cuối năm, mà được tái hiện như một trải nghiệm mùa đông giữa Nam Bộ.