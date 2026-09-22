Sun Group làm quần thể du lịch hơn 16.000 tỷ đồng ở Quảng Trị, xây 5 tuyến cáp treo lên núi U Bò

Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối có quy mô gần 168 ha, tổng vốn đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, dự kiến xây dựng 5 tuyến cáp treo kết nối chân núi với đỉnh U Bò và đón khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm.

Hồ Thác Chuối nhìn từ trên cao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đang lấy ý kiến tham vấn đánh giá tác động môi trường (DTM) dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Mặt Trời Quảng Bình, thành viên Tập đoàn Sun Group.

Dự án có quy mô gần 168 ha, thuộc địa bàn 3 xã Thượng Trạch (46,6 ha), Trường Sơn (35 ha) và Bố Trạch (86 ha), cách trung tâm TP Đồng Hới hơn 25 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 16.200 tỷ đồng.

Trong đó, khu vực đỉnh núi U Bò có diện tích gần 82 ha, khu thuộc chân núi hơn 76 ha, còn lại là nhà ga trung tâm và móng trụ cáp treo.

Chủ đầu tư cho biết hiện trạng khu vực triển khai không có dân cư sinh sống, đã hoàn thành chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và giải phóng mặt bằng.

Vị trí địa lí, phạm vi, quy mô dự án. Ảnh: Sở NNMT Quảng Trị

Theo hồ sơ tham vấn đánh giá tác động môi trường, dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối được quy hoạch với nhiều loại hình công trình lưu trú, dịch vụ, thương mại và vui chơi giải trí.

Trong đó, nhóm công trình dịch vụ có chiều cao khoảng 6 tầng, một số công trình điểm nhấn có thể cao khoảng 15 tầng, kiến trúc hiện đại và tiêu chuẩn từ 3-5 sao. Các công trình khách sạn có chiều cao khoảng 3-6 tầng, với một số công trình điểm nhấn cao khoảng 15 tầng.

Khu biệt thự nghỉ dưỡng được thiết kế cao khoảng 2-3 tầng, ưu tiên công năng, yếu tố thiên nhiên và cảnh quan. Căn hộ lưu trú có chiều cao khoảng 4 tầng. Khu công trình thương mại cao khoảng 4 tầng, bố trí các chức năng như mua sắm, thương mại, văn phòng, cửa hàng, ẩm thực, thể thao, chiếu phim, vui chơi giải trí.

Bên cạnh đó là các làng thương mại được quy hoạch theo mô hình phố thương mại, dịch vụ phục vụ khách du lịch, kết hợp với cảnh quan và kiến trúc chung của khu du lịch.

Một hạng mục đáng chú ý của dự án là hệ thống 5 tuyến cáp treo. Trong đó, tuyến cáp treo số 1 và số 2 kết nối khu vực chân núi với nhà ga trung gian; tuyến số 3, 4 và 5 kết nối từ nhà ga trung gian lên đỉnh núi U Bò.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là quần thể du lịch nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp với hệ thống cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 3-5 sao, dự kiến đón 3 triệu lượt khách mỗi năm.

Dự án hoạt động 70 năm, tiến độ xây dựng và đưa công trình đi vào hoạt động từ quý III/2026 đến quý II/2037.

Đỉnh U Bò nằm ở Km52 đường Hồ Chí Minh, thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đỉnh cao hơn 900m, là ngọn núi cao nhất của vườn quốc gia này, nằm về phía Trường Sơn Tây. Khí hậu ở đây mát mẻ quanh năm, vào sáng sớm và cuối giờ chiều thường có mây mù bao phủ, có cảm giác như ở Sa Pa hay Đà Lạt.

Trong khi đó hồ Thác Chuối nằm về phía đông của đỉnh U Bò và là một hồ thủy lợi với dung tích 33 triệu m3.﻿