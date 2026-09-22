Thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam sở hữu cây cầu đầu tiên và duy nhất có thể phun lửa, phun nước, thiết kế độc đáo lọt top kỳ quan kiến trúc thế giới

Cầu Rồng Đà Nẵng dài 666m, mang hình dáng rồng thép uốn lượn trên sông Hàn, là cây cầu duy nhất vừa phun lửa vừa phun nước tại nước ta.

Cầu Rồng là cây cầu thứ 7 bắc qua sông Hàn.

Hơn một thập kỷ sau khi đưa vào sử dụng, công trình vẫn là một trong những biểu tượng nổi bật của đô thị bên sông Hàn, gây ấn tượng bởi hình dáng rồng thép cùng khả năng phun lửa, phun nước ngay giữa trung tâm thành phố. Theo bình chọn được công bố của World Atlas, Cầu Rồng tại Đà Nẵng lọt top 10 kỳ quan kiến trúc thế giới.

Cầu Rồng là cây cầu thứ 7 bắc qua sông Hàn, được thiết kế mô phỏng hình ảnh rồng thời Lý vươn mình ra biển lớn. Công trình chính thức khánh thành vào năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng Đà Nẵng, cầu dài khoảng 666m, rộng gần 37,5m, có 6 làn xe, với tổng kinh phí xây dựng khoảng 1.500 tỷ đồng.

Điểm đặc biệt của công trình nằm ở hệ kết cấu kết hợp giữa dầm thép, vòm thép và dầm bê tông, tạo nên hình dáng uốn lượn trên mặt sông, là cầu dạng vòm đơn (một mặt phẳng) duy nhất ở khu vực Đông Nam Á tính tới thời điểm khánh thành. Riêng phần thân rồng được tạo thành từ hệ thống kết cấu thép quy mô lớn, tổng trọng lượng hơn 8.400 tấn, kéo dài khoảng 530m và gồm 5 nhịp uốn lượn liên tiếp.

Đầu rồng dài 18,24m, nặng hơn 191 tấn, được tạo hình với miệng mở rộng và đôi mắt hình trái tim. Phần đuôi dài hơn 19m, cách điệu theo hình ảnh hoa sen đang nở. Toàn bộ hình tượng được xây dựng dựa trên cảm hứng từ rồng thời Lý, với phần đầu ngẩng cao, không có sừng và hướng về phía biển Đông.

Không chỉ tạo dấu ấn về kiến trúc, Cầu Rồng còn sở hữu hệ thống trình diễn phun lửa và phun nước được tích hợp ngay tại đầu rồng. Bên ngoài phần kết cấu thép, cầu được phủ 5 lớp sơn chống ăn mòn nhằm bảo vệ công trình trước điều kiện thời tiết ven biển miền Trung, đồng thời tạo màu vàng đặc trưng cho hình tượng rồng. Khoảng 15.000 đèn LED được bố trí dọc thân cầu, cho phép công trình thay đổi màu sắc vào ban đêm.

Vào 21h các tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, đầu rồng thực hiện màn phun lửa và phun nước.

Vào 21h các tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, đầu rồng thực hiện màn phun lửa và phun nước. Hoạt động này trở thành một trong những điểm thu hút du khách khi đến khu vực trung tâm Đà Nẵng, với hàng nghìn người thường tập trung dọc hai bên bờ sông Hàn để theo dõi.

So với Cầu Vàng, công trình nổi tiếng với hình ảnh đôi bàn tay khổng lồ nâng dải cầu giữa núi rừng Bà Nà, Cầu Rồng có vị trí và cách tiếp cận khác biệt khi nằm ngay trong khu vực trung tâm Đà Nẵng. Công trình vừa đảm nhiệm vai trò giao thông, vừa tạo không gian để người dân và du khách quan sát, trải nghiệm các hoạt động bên sông Hàn.

Vào buổi tối, khu vực hai bên cầu trở thành điểm tập trung của người dân và du khách, đặc biệt trong thời gian diễn ra màn trình diễn phun lửa, phun nước. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Cầu Rồng trở thành công trình gắn với đời sống đô thị và hình ảnh du lịch của Đà Nẵng.

Cầu Rồng kết nối trực tiếp hai bờ sông Hàn, đồng thời tạo tuyến giao thông thuận lợi từ sân bay quốc tế Đà Nẵng qua các trục đường chính trong thành phố tới khu vực biển Mỹ Khê và bán đảo Sơn Trà.

Cầu Rồng cũng từng nhận nhiều sự chú ý từ các tổ chức quốc tế. Năm 2014, CNN đưa công trình vào danh sách 20 cây cầu đẹp nhất thế giới. Cây cầu đồng thời được Guinness ghi nhận với danh hiệu liên quan đến “con rồng thép lớn nhất thế giới”, bên cạnh nhiều giải thưởng về kỹ thuật, thiết kế chiếu sáng và xây dựng.