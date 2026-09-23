Thi hành lệnh bắt tạm giam cán bộ thuế Phạm Quốc Trưởng SN 1978

Bị can Phạm Quốc Trưởng bị cáo buộc đã sử dụng trái phép thông tin tài khoản của 9 hộ kinh doanh để giả mạo, khởi tạo, xuất khống 441 hóa đơn điện tử.

Ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Quốc Trưởng (sinh năm 1978, cư trú khóm 8, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi can tội giả mạo trong công tác.

Căn cứ kết quả điều tra xác định: trong thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 6/2025, Phạm Quốc Trưởng là công chức thuộc Thuế cơ sở 5 tỉnh Vĩnh Long, được phân công phụ trách công tác tiếp nhận và xử lý đề nghị cấp hóa đơn điện tử.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Trưởng đã sử dụng trái phép thông tin tài khoản của 09 hộ kinh doanh để giả mạo, khởi tạo hóa đơn điện tử, sau đó sử dụng tài khoản của lãnh đạo Đội/Tổ và Lãnh đạo Thuế cơ sở để thao tác, ký duyệt 441 hóa đơn điện tử nhưng không có phát sinh giao dịch hàng hóa, dịch vụ kèm theo để bán cho nhiều cá nhân, tổ chức.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.