Công an xác minh trình báo của 1 người dân tại Nhà ga Quốc tế sân bay Nội Bài, khuyến cáo tất cả người dân trường hợp sau

Câu chuyện diễn ra vào ngày 16/9 vừa qua, từ đó công an đưa ra cảnh báo, khuyến cáo cho người dân ở trong trường hợp sau.

Mới đây, fanpage Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đăng tải đoạn video kể lại hành trình tìm kiếm một cháu bé bị thất lạc người thân tại khu vực Nhà ga quốc tế Nội Bài.

Theo nội dung được chia sẻ, sự việc xảy ra ngày 16/9/2026. Nhận được trình báo của chị Đỗ Thị Hồng Thắm về việc con trai 7 tuổi bị thất lạc tại Nhà ga quốc tế Nội Bài, các cán bộ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đã nhanh chóng xác minh thông tin, đồng thời phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai tìm kiếm, rà soát tại nhiều khu vực trong nhà ga.

Trước đó, trong lúc cùng gia đình có mặt tại sân bay, cháu bé bất ngờ tách khỏi người thân. Việc này diễn ra trong thời gian ngắn, giữa lúc lượng người tại nhà ga đông và liên tục di chuyển.

Kể lại thời điểm phát hiện không còn nhìn thấy con, người mẹ cho biết cả gia đình gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn. “Lúc đó gia đình chúng tôi rất hoảng loạn, chỉ sau một thời gian ngắn mà đã không thấy cháu đâu, tôi gần như không thể bình tĩnh được nữa”, chị Thắm chia sẻ trong video.

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài cho biết, cháu bé hiếu động, trong khi dòng người tại sân bay đông đúc và liên tục di chuyển. Điều này khiến việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn, còn mỗi phút trôi qua lại khiến gia đình thêm thấp thỏm.

Thông tin trong bức thư cảm ơn được gia đình gửi tới lực lượng Công an sau sự việc cho thấy, khoảng 17h55, gia đình phát hiện cháu bị lạc và trình báo. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Đến khoảng 18h45, tức khoảng 50 phút sau, gia đình nhận được thông báo cháu bé đã được tìm thấy an toàn. Các cán bộ sau đó đưa cháu trở về với người thân.

“Khoảnh khắc nhìn thấy cháu được các cán bộ đưa về, tôi vừa mừng, vừa xúc động. Với một người mẹ, nhìn thấy con bình an là điều quý giá nhất”, người mẹ kể lại.

Bức thư viết tay sau cuộc đoàn tụ

Sau khi con trai trở về an toàn, gia đình chị Thắm đã viết thư cảm ơn gửi tới Công an cửa khẩu Nội Bài.

Trong bức thư, người mẹ nhắc lại thời điểm gia đình phát hiện con bị thất lạc, quá trình trình báo và thời điểm nhận được tin cháu đã được tìm thấy. Gia đình đồng thời gửi lời cảm ơn tới Công an cửa khẩu Nội Bài cùng những cán bộ đã trực tiếp tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Những dòng chữ viết tay khép lại câu chuyện bằng cảm giác nhẹ nhõm sau gần một giờ cả gia đình sống trong lo lắng.

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài không chỉ muốn chia sẻ niềm vui đoàn tụ. Đơn vị đồng thời đưa ra lời nhắc đáng chú ý tới các bậc phụ huynh: “Vừa để chia sẻ niềm vui đoàn tụ, vừa là một lời nhắc nhở nhỏ để chúng ta luôn giữ các bé trong tầm mắt khi đến những nơi đông người như sân bay”.

Thông điệp này đặc biệt đáng lưu ý bởi sân bay là không gian rộng, lượng hành khách lớn và dòng người thường xuyên di chuyển giữa nhiều khu vực khác nhau. Trong khi đó, người lớn thường phải cùng lúc chú ý đến hành lý, giấy tờ, thủ tục check-in, soi chiếu hay tìm cửa ra tàu bay. Chỉ một khoảng thời gian ngắn mất tập trung cũng có thể khiến trẻ đi sang hướng khác mà cha mẹ không kịp nhận ra.

Gia đình có trẻ nhỏ cần đặc biệt lưu ý khi đến sân bay

Không chỉ riêng tại sân bay, lực lượng Công an nhiều lần đưa ra khuyến cáo về việc bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ tại những địa điểm tập trung đông người.

Theo khuyến cáo được Bộ Công an đăng tải sau một số trường hợp trẻ bị lạc tại lễ hội đông người, cha mẹ cần thường xuyên quan sát, quản lý chặt chẽ con em và không để trẻ tự ý rời khỏi tầm nhìn của người lớn. Với trẻ đã đủ lớn, phụ huynh nên dạy trẻ ghi nhớ tên, số điện thoại của cha mẹ hoặc người thân. Với trẻ nhỏ hơn, gia đình có thể chuẩn bị thẻ hoặc mảnh giấy chứa thông tin liên hệ cần thiết để trong balô, túi áo của trẻ.

Quan trọng hơn, trẻ cần được hướng dẫn rằng nếu không may bị lạc, hãy tìm đến Công an, lực lượng an ninh hoặc nhân viên sân bay để nhờ hỗ trợ, tuyệt đối không tự ý đi theo người lạ.

Về phía người lớn, khi phát hiện trẻ không còn trong tầm mắt, không nên mất quá nhiều thời gian tự tìm kiếm. Cần nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng gần nhất, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết như độ tuổi, trang phục, đặc điểm nhận dạng và vị trí cuối cùng nhìn thấy trẻ.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng nhiều lần khuyến nghị hành khách chủ động thời gian khi tới sân bay, nhất là trong những giai đoạn đông khách. Việc đến sớm, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và hoàn tất thủ tục trong trạng thái không quá vội vàng càng quan trọng với những gia đình đi cùng trẻ nhỏ.