Ra quyết định khởi tố một Chủ tịch kiêm Giám đốc doanh nghiệp SN 1991

Bị can Trần Văn Chính bị khởi tố về tội “Sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật”.

Ngày 10/9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Văn Chính (SN 1991, trú 60 Lương Định Của, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) về tội "Sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật" quy định tại Điều 195 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trần Văn Chính (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH MTV FARMING DANA (địa chỉ trụ sở tại 60 Lương Định Của, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) do Trần Văn Chính làm Chủ tịch kiêm Giám đốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật; không ký bất kỳ hợp đồng nào về việc đăng ký, gia công đóng gói, uỷ quyền, phân phối thuốc bảo vệ thực vật.

Tháng 8/2024, khi các loại thuốc bảo vệ thực vật mà Chính mua trước đó để kinh doanh bị hết hạn sử dụng, bị kết tủa thì Chính đã đặt mua các loại máy móc, phương tiện, chất phụ gia, đặt làm chai lọ, bìa giấy, thùng giấy cát tông, đặt in tem, nhãn.

Sau đó, Chính tự pha trộn, sang chiết, đóng gói để sản xuất ra 1500 chai và 3000 bì thuốc bảo vệ thực vật giả các loại nhằm mục đích bán ra thị trường.

Thuốc bảo vệ thực vật giả bị thu giữ (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.