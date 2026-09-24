Sự thật đằng sau cuộc gọi nhá máy từ các đầu số 022, 024, 028

Theo cơ quan Công an, người dân cần cảnh giác, chú ý tới các cuộc gọi từ đầu số lạ, chỉ đổ chuông trong thời gian rất ngắn rồi ngắt kết nối.

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Theo Công an TP. Huế, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an đã ghi nhận phản ánh của nhiều người dân về tình trạng liên tục nhận được các cuộc gọi từ đầu số lạ (như 022, 024, 028).

Các cuộc gọi này thường chỉ đổ chuông trong thời gian rất ngắn rồi ngắt kết nối, cố tình để lại cuộc gọi nhỡ. Hiện tượng này lặp đi lặp lại khiến không ít người dân mang tâm lý tò mò, lo lắng và chủ động gọi lại.

Ngay sau khi thiết lập được liên lạc thành công, các đối tượng sẽ tìm mọi cách kéo dài cuộc trò chuyện để khai thác thông tin cá nhân và thao túng tâm lý nạn nhân.

Công an chỉ ra, để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các thủ đoạn sau:

- Giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc nhân viên ngân hàng để đe dọa, gây áp lực tâm lý, vu khống nạn nhân liên quan đến các đường dây tội phạm

- Yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP hoặc dụ dỗ truy cập vào các đường link lạ, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc

- Sử dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), Deepfake để giả mạo hình ảnh, giọng nói, làm giả các lệnh bắt giam, giấy triệu tập nhằm củng cố lòng tin của nạn nhân

- Khi người dân hoang mang và làm theo hướng dẫn, đối tượng sẽ nhanh chóng đánh cắp thông tin, chiếm quyền kiểm soát thiết bị, rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng và tẩu tán tang vật

Người dân cần làm gì để bảo vệ bản thân?

Để bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình, đồng thời phối hợp cùng lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sau:

Người dân tuyệt đối không gọi lại, không nhắn tin phản hồi khi nhận được cuộc gọi nhỡ từ các đầu số lạ, có dấu hiệu nghi vấn. Bên cạnh đó, người dân không cung cấp thông tin cá nhân, CCCD, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại.

Người sử dụng điện thoại di động cũng cần chủ động sử dụng tính năng chặn số trên thiết bị và báo cáo cuộc gọi rác, lừa đảo lên hệ thống của các nhà mạng. Người dân cũng cần lưu ý, chỉ liên hệ, làm việc qua các kênh thông tin, tổng đài chính thức của cơ quan Nhà nước, ngân hàng; tuyệt đối không truy cập đường link do người lạ gửi.

Cơ quan Công an khẳng định, lực lượng Công an nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tuyệt đối không làm việc qua điện thoại; không yêu cầu người dân cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để "xác minh", "phục vụ điều tra".

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần giữ bình tĩnh, ngừng tương tác và nhanh chóng trình báo tại cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.