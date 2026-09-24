Công an bắt quả tang Nguyễn Dương Tố My SN 2004

Nguyễn Dương Tố My SN 2004 bị bắt quả tang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 23/9, Công an TP Đồng Nai cho biết cới mục tiêu chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, hướng tới xây dựng địa bàn Tân Khai không ma túy, Công an phường Tân Khai duy trì tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 13/9/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, Công an phường Tân Khai đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Dương Tố My, sinh năm 2004, cư trú tại ấp Sơn Trắng, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi phát hiện, Công an phường Tân Khai đã củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dương Tố My tại hiện trường. Ảnh: CA Đồng Nai

Ảnh: CA Đồng Nai

Thời gian tới, Công an phường Tân Khai tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt các địa bàn, đối tượng có nguy cơ, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt, Công an phường Tân Khai khuyến cáo thanh thiếu niên cần nâng cao nhận thức, tuyệt đối không tò mò, không thử ma túy dù chỉ một lần; không nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của bạn bè hoặc các đối tượng xấu. Mỗi gia đình cần thường xuyên quan tâm, quản lý, giáo dục con em; kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để có biện pháp ngăn chặn, hỗ trợ phù hợp. Hãy nói không với ma túy, lựa chọn lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.