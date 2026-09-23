CA phá chuyên án đặc biệt lớn ở 35 công ty, bắt giam kẻ cầm đầu Lê Văn Hiền SN 1984 và 25 bị can

Tổng doanh số ghi trên hóa đơn 'khống' vi phạm pháp luật của các đối tượng này lên đến 19.913 tỷ đồng.

Qua đấu tranh chuyên án liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) xác định Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, cư trú tại phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Tháng 4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Không dừng lại ở kết quả đấu tranh ban đầu, với quyết tâm đấu tranh đến cùng, làm rõ toàn bộ đường dây, Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng, pháp nhân và doanh nghiệp có liên quan.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: Bộ Công an

Kết quả điều tra mở rộng xác định, từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập và mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty “ma” nhằm phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính.

Hiền tổ chức các đối tượng “chân rết” sử dụng số pháp nhân trên để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn GTGT cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước.

Tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên hóa đơn là 18.328 tỷ đồng; thuế GTGT là 1.585 tỷ đồng; tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Bộ Công an

Các con số trên cho thấy quy mô đặc biệt lớn của đường dây, với số lượng rất lớn pháp nhân được thành lập, mua lại và sử dụng làm công cụ để phát hành, mua bán trái phép hóa đơn trong thời gian dài, liên quan hàng chục nghìn doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng, ngày 16/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) tiếp tục ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”.

Chân dung Lê Văn Hiền. Ảnh: Bộ Công an

Đồng thời, khởi tố thêm 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” theo Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với toàn bộ 25 bị can vừa bị khởi tố. Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố tổng cộng 37 bị can liên quan đến vụ án.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục huy động lực lượng, đẩy mạnh điều tra mở rộng vụ án; tập trung làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.