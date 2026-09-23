DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ký HĐ 1,1 tỷ USD với “gã khổng lồ” Đức, có công nghệ Mỹ, Nga sử dụng

Đây là doanh nghiệp nổi tiếng trên thế giới về công nghệ đường sắt.

VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa ký hợp đồng tỷ đô với Siemens.

Ngày 22/9, VinSpeed , công ty do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập, đã ký hợp đồng trọn gói trị giá 1 tỷ euro (tương đương khoảng 1,15 tỷ USD) với Siemens để phát triển các tuyến đường sắt tại Việt Nam.

Thông tin này được Reuters chia sẻ cùng ngày.

Theo thỏa thuận trên, phía Siemens Mobility (trực thuộc Tập đoàn Siemens) sẽ cung cấp tàu hỏa còn VinSpeed sẽ thi công đường ray. Thỏa thuận nhằm giúp hai công ty phát triển các tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối từ Hà Nội đi Quảng Ninh và từ Bến Thành đi Cần Giờ.

Trên thực tế, vào cuối năm 2025, VinSpeed và Siemens Mobility đã ký kết thỏa thuận khung với nhau. Trong đó, phía Siemens Mobility sẽ cung cấp và tích hợp đoàn tàu cùng các hệ thống then chốt như tín hiệu, thông tin và cấp điện cho các dự án của VinSpeed.

Ngoài ra, doanh nghiệp Đức còn phối hợp chuyển giao công nghệ và nghiên cứu phương án bảo trì trong quá trình vận hành.

Đáng chú ý, về phương tiện, Siemens Mobility dự kiến cung cấp Velaro Novo. Đây là dòng tàu cao tốc mới của hãng, có vận tốc thiết kế lên tới 350km/h.

Theo thông tin được công bố, tàu Velaro Novo có khả năng tiết kiệm khoảng 30% năng lượng so với các thế hệ trước. Nhờ thiết kế thân tàu rộng và cấu trúc dạng ống rỗng nên giúp năng lực vận chuyển hành khách cao hơn ít nhất 10% so với thế hệ tiền nhiệm và một số dòng tàu cao tốc khác.

Đặc biệt, theo dữ liệu từ nhà sản xuất, dòng tàu Velaro của Siemens đã tích lũy hơn 3 tỷ km trải nghiệm thực tế tại nhiều thị trường lớn như Đức, Pháp và Trung Quốc, và duy trì tỷ lệ đúng giờ trên 99%. Thiết kế của dòng tàu này ứng dụng cấu trúc "ống rỗng" giúp giảm 15% trọng lượng toa xe so với các thế hệ cũ.

Trên thực tế, Siemens Mobility là mảng kinh doanh chuyên về đường sắt và giao thông trực thuộc tập đoàn Siemens đến từ Đức. Doanh nghiệp có bề dày hơn 175 kinh nghiệm trong ngành, và là nhà cung cấp công nghệ lõi, đặt nền móng cho nhiều hệ thống đường sắt cao tốc hiện đại bậc nhất trên thế giới như Mỹ, Nga, Trung Quốc…

Siemens Mobility chuyên cung cấp các giải pháp về phương tiện đường sắt, tự động hóa, điện khí hóa và các dịch vụ liên quan.

Trong năm tài chính 2025, Siemens Mobility đã ghi nhận doanh thu khoảng 12,4 tỷ euro, tăng 6% so với năm trước đó. Doanh nghiệp này cũng tham gia nhiều dự án đường sắt tại các thị trường trên thế giới.

VinSpeed tham gia vào nhiều dự án lớn về đường sắt ở Việt Nam

VinSpeed hiện là chủ đầu tư các tuyến đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam. Ảnh minh họa AI

VinSpeed là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup, do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập.

VinSpeed được thành lập tháng 5/2025 và hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển hạ tầng đường sắt tốc độ cao.

Hiện nay, VinSpeed có vốn điều lệ khoảng 45.000 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy xe lửa, toa xe… Trong đó, Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện nắm 51% vốn của VinSpeed. Các cổ đông còn lại bao gồm Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) giữ 35%, Vingroup là 10% và hai con trai ông Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Quân Anh, Phạm Nhật Minh Hoàng - mỗi người sở hữu 1% cổ phần.

VinSpeed hiện là chủ đầu tư các tuyến đường sắt tốc độ cao như Bến Thành - Cần Giờ (54 km), Hà Nội - Hạ Long (120 km), với tổng vốn khoảng 202.000 tỷ đồng. VinSpeed đặt mục tiêu đưa hai tuyến này vận hành thương mại vào năm 2028.