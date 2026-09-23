'Thư viện khổng lồ' gây sốt ở TP.HCM thực chất là khu giới thiệu bất động sản: Chủ đầu tư khu đất là ai?

Đằng sau công trình được nhiều người gọi là "thư viện khổng lồ" thực chất là một trung tâm trải nghiệm bất động sản nằm trong khu dân cư Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, TP.HCM.

"Thư viện khổng lồ" thực chất là khu trải nghiệm bất động sản

Những ngày gần đây, hàng loạt video, hình ảnh về một địa điểm tại xã Nhà Bè xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Không gian bên trong gây chú ý với những kệ sách cao nhiều tầng, sảnh rộng và cách bài trí khiến nhiều người liên tưởng tới một thư viện hoặc quán cà phê sách. Không ít bài đăng gọi đây là "thư viện khổng lồ", "thư viện Hàn Quốc ở TP.HCM".

Thiết kế của công trình cũng nhanh chóng được đặt cạnh hình ảnh thư viện Starfield nổi tiếng tại Hàn Quốc do có những nét tương đồng trong cách sử dụng các giá sách cao và không gian mở.

Tuy nhiên, sau khi thông tin được chia sẻ rộng rãi, địa điểm này được xác định là Wow Center, vừa khai trương ngày 19/9 tại khu dân cư Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, TP.HCM. Theo giới thiệu từ đơn vị phát triển dự án, đây là không gian trải nghiệm bất động sản kết hợp trưng bày sản phẩm, trong đó có sa bàn dự án, căn hộ mẫu và khu vực tư vấn khách hàng.

Việc địa điểm này được lan truyền trên mạng xã hội dưới hình ảnh một "thư viện" thay vì ngay từ đầu được giới thiệu rõ là không gian trải nghiệm bất động sản đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Chị N.P - một nhà đầu tư bất động sản, cho rằng mô hình này dễ tạo ra sự xung đột giữa mục tiêu bán bất động sản và kỳ vọng của những người yêu sách.

Theo chị, nếu muốn không gian mang đúng tinh thần thư viện, đơn vị vận hành có thể tổ chức thu gom sách cũ, bổ sung sách, báo, tài liệu mới và vận hành theo hướng một thư viện thực thụ. Người tặng hoặc bán sách với giá thấp cũng có thể được ghi nhận.

Ngược lại, nếu mục đích chính vẫn là giới thiệu và bán sản phẩm bất động sản, theo chị, địa điểm nên được truyền thông đúng với chức năng là không gian trải nghiệm để tránh tạo kỳ vọng khác cho khách tham quan.

Địa điểm này được lan truyền trên mạng xã hội dưới hình ảnh một "thư viện" thay vì ngay từ đầu được giới thiệu rõ là không gian trải nghiệm bất động sản đã tạo ra nhiều ý kiến.

Ở một góc nhìn khác, anh T. - một người dùng mạng xã hội, cho rằng nếu xét ở góc độ bất động sản, cách làm này cho thấy mức độ đầu tư và ý tưởng tạo hiệu ứng truyền thông của chủ đầu tư.

Tuy nhiên, theo anh, nếu xét dưới góc độ người tiêu dùng, việc sử dụng hình ảnh sách và tri thức làm điểm nhấn cho một không gian bán hàng có thể khiến kỳ vọng của khách tham quan bị đẩy lên cao.

"Sách vở và tri thức là những điều thiêng liêng. Đem hình ảnh biểu tượng của nó ra làm lớp vỏ bọc hào nhoáng cho một chiến dịch bán hàng mà quên đi phần 'hồn' bên trong, sớm muộn gì cũng vấp phải tranh cãi", anh T. nhận xét.

Trong khi đó, một ý kiến khác trên mạng xã hội cho rằng đây có thể được xem là một hình thức truyền thông giúp dự án được nhiều người biết đến hơn. Khi thông tin được lan truyền rộng rãi, việc xuất hiện cả những ý kiến khen và chê là điều khó tránh khỏi.

Chủ đầu tư khu đất "thư viện khổng lồ" là ai?

Theo tìm hiểu của PV, Wow Center nằm tại dự án Khu chung cư Đào Sư Tích (tên thương mại là TT Genesis), tại xã Nhà Bè, TP.HCM.

Dự án trước đây thuộc địa bàn xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025. Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Bất động sản Phúc Long - Phước Kiển.

Dự án có tổng diện tích gần 1,9 ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.850 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Công ty CP Bất động sản Phúc Long - Phước Kiển là 570 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, khu cao tầng có diện tích đất khoảng 1,6 ha, diện tích xây dựng khoảng 6.421 m2 và tổng diện tích sàn khoảng 132.623 m2. Công trình cao 25 tầng, gồm khối đế 2 tầng và khối tháp 23 tầng, dự kiến cung cấp khoảng 1.426 căn hộ.

Bên cạnh khu cao tầng, dự án còn có khu thấp tầng diện tích khoảng 1.544 m2, tổng diện tích sàn khoảng 3.243 m2, cao từ 3-5 tầng, gồm khoảng 17 căn nhà. Khu vực này có mật độ xây dựng khoảng 70%, hệ số sử dụng đất tối đa 3,5 lần. Phần diện tích còn lại được bố trí cho cây xanh, hồ bơi và giao thông.

Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 3.768 người, với tổng cộng khoảng 1.443 sản phẩm, gồm 1.426 căn hộ và 17 căn nhà thấp tầng.

Pháp nhân sở hữu dự án tăng vốn và liên tục đổi ghế Chủ tịch

Công ty CP Bất động sản Phúc Long - Phước Kiển được thành lập ngày 17/11/2020, có trụ sở tại đường Đào Sư Tích, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (cũ), TP.HCM.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, với 4 cá nhân góp vốn gồm: Lưu Đức Tân 6%, Nguyễn Hoàng Sơn 39%, Nguyễn Minh Tâm 18% và Nguyễn Quốc Tuấn 37%.

Ông Nguyễn Hoàng Sơn, sinh năm 1974, giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong giai đoạn đầu.

Đến tháng 3/2022, vốn điều lệ của Công ty CP Bất động sản Phúc Long - Phước Kiển tăng lên 550 tỷ đồng, trước khi tiếp tục tăng lên 650 tỷ đồng vào cuối năm 2022.

Ông Nguyễn Trung Tín, người đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Phúc Long - Phước Kiển, đồng thời là Chủ tịch HĐQT TT Capital.

Cùng với quá trình tăng vốn, vị trí Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp cũng có nhiều thay đổi. Tháng 7/2024, vị trí Chủ tịch HĐQT được chuyển sang bà Trương Thị Minh, sinh năm 1987. Đến tháng 10/2025, vị trí này được chuyển sang ông Lê Việt Đoàn, sinh năm 1982.

Tới tháng 6/2026, ghế Chủ tịch HĐQT tiếp tục được chuyển sang ông Nguyễn Trung Tín, sinh năm 1979.

Cũng trong tháng 6/2026, vốn điều lệ của Công ty CP Bất động sản Phúc Long - Phước Kiển được nâng lên 758 tỷ đồng.

Như vậy, sau gần 6 năm hoạt động, vốn điều lệ của doanh nghiệp đã tăng gần 3,8 lần so với thời điểm thành lập.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Trung Tín, người đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Phúc Long - Phước Kiển, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư TT Capital - đơn vị được giới thiệu là nhà phát triển dự án TT Genesis.

Trước khi tham gia TT Capital, ông Tín có hơn 11 năm làm Giám đốc kinh doanh tại Công ty CP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco), từ tháng 11/2001 đến tháng 10/2012.

Sau đó, ông từng giữ vị trí Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia và tham gia điều hành một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, phát triển bất động sản.

Trong giai đoạn 2020-2021, ông Tín từng là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons. Doanh nghiệp này là nhà thầu thi công tại nhiều dự án của An Gia và từng tham gia góp 30% vốn đầu tư, phát triển dự án Westgate tại Bình Chánh, TP.HCM.

Sau đó, ông Tín rời các vị trí lãnh đạo tại Ricons và An Gia trước khi thành lập TT Capital.