Toàn bộ khách hàng sử dụng dịch vụ này do ông Phạm Nhật Vượng cung cấp chú ý

Tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ dưới đây cần cập nhật thông tin này để không bị ảnh hưởng đến lịch trình.

Mới đây VinBus đã ra thông báo về việc điều chỉnh lộ trình, điểm dừng và mã số của một số tuyến bus tại Hà Nội. Hành khách được khuyến nghị cập nhật thông tin trước khi di chuyển.

E08 và E11 cùng thay đổi lộ trình

Từ ngày 18/9/2026, VinBus cập nhật lộ trình đối với hai tuyến E08 và E11.

Ảnh: VinBus

Với E08, tuyến Nam Thăng Long - Khu đô thị Times City được điều chỉnh chiều về, theo hướng Times City - Nam Thăng Long.

Sau cập nhật, đoạn lộ trình của chiều về đi qua các tuyến Kim Mã - Đào Tấn - Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Xuân Khoát. Trong khi đó, chiều đi giữ nguyên theo lộ trình hiện hành.

Đối với E11, VinBus điều chỉnh chiều đi của tuyến. Đoạn lộ trình sau cập nhật gồm Đội Cấn - Liễu Giai - Đào Tấn - Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên - Xuân Tảo. Chiều về của tuyến được giữ nguyên.

VinBus lưu ý, phần lộ trình cập nhật đối với hai tuyến E08 và E11 được áp dụng cả trong và ngoài thời gian phân luồng phố đi bộ khu vực Hồ Tây.

Hai tuyến GRP đổi mã thành 179 và 180

Một thay đổi khác được VinBus thông báo sẽ áp dụng từ 5/10/2026 liên quan đến hai tuyến GRP1 và GRP03.

Theo đó, GRP1 được đổi mã thành 179, còn GRP03 được đổi mã thành 180.

Riêng tuyến 180, ngoài việc thay đổi mã số, VinBus cho biết tuyến cũng có điều chỉnh về lộ trình chiều về. Xe sẽ chuyển sang đường Lê Văn Việt, thay cho đoạn qua Khu Công nghệ cao.

VinBus đề nghị hành khách lưu ý mã tuyến mới từ thời điểm áp dụng để tránh nhầm lẫn khi sử dụng dịch vụ.

E03 bỏ điểm dừng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Từ 23/9/2026, tuyến E03, theo hướng Mỹ Đình (Hàm Nghi) - KĐT Ocean Park, cũng được VinBus điều chỉnh.

Cụ thể, xe không dừng đỗ tại điểm Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Doanh nghiệp đề nghị hành khách sử dụng tuyến E03 lưu ý thay đổi này để chủ động sắp xếp hành trình.