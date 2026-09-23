Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý công an đang điều tra các giao dịch chuyển tiền sau

Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra các giao dịch chuyển tiền vào 2 tài khoản sau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế - PC03) Công an tỉnh Quảng Trị mới đây cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Capital Clearance Việt Nam (theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 174/QĐ-CSKT ngày 01/7/2026).

Để phục vụ công tác điều tra và xác định bị can, cơ quan công an phát đi thông báo khẩn, đề nghị người dân từng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này nhanh chóng liên hệ phối hợp cung cấp thông tin.

Bẫy hội thảo "chuẩn Mỹ", cam kết nhân bội lợi nhuận và tặng vàng

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Capital Clearance Việt Nam từng đăng ký địa chỉ hoạt động tại số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội cũ. Quá trình hoạt động kinh doanh từ năm 2017, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư.

Cụ thể, nhóm đối tượng liên tục tổ chức các sự kiện, hội thảo hoành tráng để quảng bá thông tin sai sự thật rằng Capital Clearance Việt Nam là chi nhánh trực thuộc Tập đoàn CCG danh tiếng của Mỹ. Tại các buổi thuyết trình, người dân bị thu hút bởi các gói đầu tư gắn mác ngoại tệ với mức sinh lời "không tưởng":

Gói C800 USD: Hưởng hệ số lợi nhuận 2.0;

Gói C2500 USD: Hưởng hệ số lợi nhuận 2.5;

Gói C8000 USD: Hưởng hệ số lợi nhuận 3.0;

Gói C25000 USD: Hưởng hệ số lợi nhuận lên đến 3.5.

Kèm theo đó, công ty đưa ra cam kết tính lãi suất 1%/tuần, mỗi tháng cổ phiếu tự động tăng 0,5% và chi trả lợi nhuận đều đặn liên tục trong suốt 18 tháng. Nếu nhà đầu tư tái góp vốn thì quyền lợi tiếp tục được nhân lên. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn tung ra các chương trình hoa hồng trực tiếp, khuyến mãi tặng vàng miếng và các chuyến du lịch sang trọng để kích thích người dân dốc tiền.

Kịch bản lập công ty "ma" rồi ôm tiền biến mất

Qua xác minh thực tế, cơ quan điều tra làm rõ: Doanh nghiệp này hoàn toàn không có mối liên hệ nào với Tập đoàn CCG tại Mỹ như quảng cáo. Trong giai đoạn đầu mới huy động, các đối tượng vẫn chuyển trả một phần tiền lãi và hoa hồng nhỏ giọt để tạo vỏ bọc uy tín, kích thích dòng tiền đổ vào ngày càng lớn.

Tuy nhiên, sau khi gom được lượng tiền khổng lồ, công ty đột ngột ngừng hoạt động, không thực hiện nghĩa vụ chi trả theo cam kết. Địa chỉ đăng ký kinh doanh bị bỏ trống, các pháp nhân đại diện công ty không xuất hiện, cắt đứt toàn bộ thông tin liên lạc khiến các nhà đầu tư mất trắng tài sản và không thể đòi lại tiền.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của các đối tượng mang bản chất lập công ty "ma", đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm trọn niềm tin của người dân, dẫn dụ các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Truy tìm nạn nhân chuyển tiền vào 2 số tài khoản ngân hàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Quảng Trị xác định dòng tiền của người dân được điều hướng nộp/chuyển khoản trực tiếp vào 2 số tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam, gồm: Số tài khoản 069100391755 và 1302201047427.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời củng cố chứng cứ làm rõ các mắt xích liên quan trong vụ án, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị:

Tất cả các cá nhân, tổ chức đã từng thực hiện giao dịch chuyển tiền, nộp tiền vào 2 số tài khoản ngân hàng nêu trên, hoặc có tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của Công ty Capital Clearance Việt Nam, cần nhanh chóng liên hệ làm việc với cơ quan điều tra.

Thông tin tiếp nhận: Điều tra viên Lê Chí Hiếu – Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh Quảng Trị.

Số điện thoại liên hệ: 0979.734.989 .