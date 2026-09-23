Danh tính người đàn ông chửi bới, đánh chủ quán cà phê ở Hà Nội

Trong quá trình trao đổi với chủ quán cafe, người đàn ông đã không giữ được bình tĩnh và lao vào hành hung người.

Ngày 21/9/2006, mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lị hình ảnh một người đàn ông có hành vi chửi bới, đánh người tại quán cafe có địa chỉ tại thôn Kim Trung, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội. Hành vi của người đàn ông khiến dư luận bức xúc. Ngay sau khi nắm bắt được sự việc xảy ra tại quán cafe, Công an xã Phú Nghĩa đã nhanh chóng triển khai lực lượng thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ nội dung sự việc.

Người đàn ông có hành vi cố ý gây thương tích cho chủ quán cafe. (Ảnh cắt từ clip)

VTV.vn thông tin, người đàn ông có hành vi cố ý gây thương tích trong đoạn clip trên là Nguyễn Viết Cường (Sinh năm 1993, trú tại thôn Kim Trung, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội). Làm việc với cơ quan chức nặng, Nguyễn Viết Cường đã nhận thức được hành vi cố ý gây thương tích cho anh Nguyễn Duy Thương - chủ quán Cà phê Thương là vi phạm pháp luật. Hiện Công an xã Phú Nghĩa đang củng cố hồ sơ đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.