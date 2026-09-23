Đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng có được bảo lưu?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng thì những thời gian chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp không được bảo lưu.

Ông P.V.G (TPHCM) có 02 sổ BHXH, số thứ nhất đóng bảo hiểm thất nghiệp 13 năm 10 tháng (166 tháng), đã hưởng đủ 12 tháng trợ cấp thất nghiệp từ tháng 6/2025 đến tháng 5/2026. Phần thời gian đóng dôi dư vượt quá trần 144 tháng (22 tháng lẻ phát sinh trực tiếp từ sổ này) không được bảo lưu theo quy định; sổ thứ hai đóng bảo hiểm thất nghiệp 01 tháng (tháng 10/2010) tại công ty, thời gian này chưa từng có dữ liệu giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ông G đến cơ quan BHXH đề nghị gộp sổ BHXH. Cơ quan BHXH đã hoàn tất gộp sổ và ghi nhận quá trình đóng 01 tháng bảo hiểm thất nghiệp (tháng 10/2010) là thời gian chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu bổ sung.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục giải quyết BHXH một lần, cơ quan BHXH lại thông báo khóa quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp tháng 10/2010 với lý do đã được tính hưởng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH (về việc không bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng).

Bà Nguyễn Bích La cho rằng việc khóa quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp 01 tháng là chưa phù hợp với các căn cứ pháp lý hiện hành. Bà đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp rõ trường hợp của ông P.V.G.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ mục a điểm 1 khoản 4 Điều 1 Thông tư số 15/2023/TT BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

"Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng đến đủ 144 tháng thì thời gian đóng chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng thì những thời gian chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp không được bảo lưu. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu ghi tại quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp".

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp của ông P.V.G không thuộc diện được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, cơ quan BHXH không thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 01 (tháng 10/2010).



