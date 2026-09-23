Điều tra 80 lần giao dịch tổng số tiền hơn 9,56 tỷ đồng qua trang F168, Phạm Văn Trường SN 2005 lĩnh án 5 năm tù

Phạm Văn Trường (SN 2005) bị tuyên phạt 5 năm tù vì sử dụng ứng dụng F168 chơi Baccarat 480 lần, với tổng số tiền đánh bạc hơn 9,56 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử Phạm Văn Trường (SN 2005, trú tại khu phố Hải Hòa 6, phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh) về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, do không có thu nhập ổn định, ngày 05/02/2026, Phạm Văn Trường biết đến trang F168 quảng cáo hình thức cá cược được thua bằng tiền nên nảy sinh ý định đánh bạc. Trường sử dụng điện thoại di động tải ứng dụng F168, đăng ký tài khoản và nạp tiền để tham gia trò chơi “CASINO SEXY” dưới hình thức Baccarat. Trường đồng thời liên kết các tài khoản ngân hàng cá nhân với tài khoản trên ứng dụng để thực hiện việc nạp, rút tiền. Từ ngày 6/02 đến 10/02/2026, Trường đăng nhập 4 lần vào tài khoản trên ứng dụng F168, thực hiện 480 lần đặt cược với tổng số tiền đánh bạc hơn 9,56 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền thắng là hơn 4,48 tỷ đồng, số tiền cược thua hơn 3,93 tỷ đồng. Quá trình đánh bạc, Trường đã rút số tiền thắng bạc để chi tiêu cá nhân, trong đó mua 01 xe máy Honda SH với giá 92 triệu đồng và 01 xe máy Honda Wave với giá 25 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Văn Trường tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh

Quá trình điều tra, Phạm Văn Trường khai nhận toàn bộ hành vi sử dụng mạng Internet để đánh bạc được thua bằng tiền. Lời khai của Trường phù hợp với kết quả kiểm tra, sao kê các tài khoản ngân hàng và dữ liệu liên quan đến quá trình đăng nhập, nạp tiền, rút tiền, đặt cược trên ứng dụng F168.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan tố tụng xác định trong thời gian từ ngày 05/02 đến 10/02/2026, tại phường Móng Cái 1, Phạm Văn Trường đã sử dụng điện thoại kết nối Internet để tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi Baccarat trên ứng dụng F168, với tổng số tiền đánh bạc hơn 9,56 tỷ đồng. Hành vi của Trường thuộc trường hợp sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội và phạm tội 02 lần trở lên.

Tại phiên tòa ngày 15/9/2026, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của Phạm Văn Trường là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, đồng thời cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Xét các tình tiết của vụ án, trong đó bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Trường 05 năm tù về tội “Đánh bạc”.

Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với những người có ý định tham gia các hình thức cờ bạc trực tuyến, đặc biệt là các trò chơi cá cược được thua bằng tiền trên không gian mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, từ việc tham gia với số tiền ban đầu 6,6 triệu đồng, Phạm Văn Trường đã thực hiện hàng trăm lượt đặt cược với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng và phải trả giá bằng hình phạt tù.