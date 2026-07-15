Công an Bắc Ninh triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia Fi88 và KingGroup: Hơn 30.000 thành viên, giao dịch hàng nghìn tỷ, các đối tượng được trả hơn 100 triệu/tháng

Công an triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup, với hơn 30.000 thành viên và lượng tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.

Sau thời gian xác lập chuyên án, đêm 13/7, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup với hơn 30.000 thành viên, lượng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện đường dây tổ chức, điều hành các hệ thống đánh bạc trực tuyến Fi88 và KingGroup có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại Việt Nam, Philippines và Campuchia, với hơn 30.000 thành viên và lượng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Các đối tượng đã xây dựng hệ sinh thái khép kín phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc, gồm nhiều website, ứng dụng, nền tảng phát sóng bóng đá trực tuyến, mạng xã hội và hệ thống quảng bá nhằm lôi kéo người chơi.

Nhóm đối tượng hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Hoạt động điều hành, quản lý, hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, gây nhiều khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ điện tử, truy vết dòng tiền và đấu tranh xử lý.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, ngày 13/7/2026, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia, đã bắt giữ 19 đối tượng.

Quá trình đấu tranh bước đầu làm rõ nhiều đối tượng giữ vai trò quản lý, phát triển phần mềm, quản trị hệ thống, SEO, truyền thông, thiết kế website, marketing, chăm sóc khách hàng và vận hành hệ thống đánh bạc trực tuyến, được trả lương từ khoảng 1.600 USD đến 4.000 USD/tháng, một số trường hợp được thanh toán qua tiền mã hóa.

Trong đó, Đinh Đức Phụng (biệt danh Simon) là một trong những quản lý cấp cao của hệ thống tại Việt Nam; Phùng Đức Luyện (biệt danh Lidas) giữ vai trò quản lý cấp dưới và CSKH; Trần Nguyễn Nhật Tiến (biệt danh Felix) giữ vai trò Trưởng nhóm phát triển Backend; Võ Thị Duyên (biệt danh Cici) phụ trách nhóm Social Media.

Ngoài ra, nhiều đối tượng khác được phân công thực hiện các hoạt động lập trình, thiết kế website, marketing, bình luận thể thao, quản trị nhóm Telegram và chăm sóc khách hàng, tạo thành một hệ thống vận hành chuyên nghiệp, hoạt động như một doanh nghiệp công nghệ.

Đối với các đối tượng tham gia đánh bạc, Ban chuyên án đã triệu tập làm việc nhiều người chơi, các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi đăng ký tài khoản, nạp tiền, đặt cược và rút tiền thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng trung gian theo hướng dẫn của các website đánh bạc.

Hiện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.