Người từng chuyển tiền vào 4 tài khoản Vietcombank, VPBank, Mbbank, MSB... dưới đây khẩn trương đến công an trình báo

Công an TP Hải Phòng đang điều tra vụ giả cho thuê homestay, phòng trọ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Phạm Viết Thoại (SN 1996, trú thôn Bạch Xa Làng, xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng). Vụ việc được xác định xảy ra ngày 25/6/2026 trên địa bàn phường Ngô Quyền.

Đối tượng Phạm Viết Thoại

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 3/2025, do gặp khó khăn về kinh tế, Thoại nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức cho thuê phòng trọ, nhà ở và homestay trên mạng. Đối tượng đã lên internet tìm kiếm, sao chép hình ảnh các căn hộ, nhà ở rồi lưu sẵn vào điện thoại để sử dụng khi trao đổi với khách, nhằm tạo lòng tin.

Để tiếp cận người có nhu cầu thuê nhà, Thoại sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Hung Gia" ở chế độ ẩn danh tham gia các hội nhóm cho thuê khách sạn, homestay tại Hà Nội và TP.HCM. Khi phát hiện các bài đăng tìm thuê chỗ ở, đối tượng chủ động liên hệ qua tài khoản Zalo có tên "Viết Thoại", gửi hình ảnh và thông tin các căn hộ đã chuẩn bị sẵn để tư vấn, giới thiệu theo nhu cầu của khách hàng.

Sau khi khách hàng tin tưởng, Thoại bảo khách hàng chuyển tiền đặt cọc tiền thuê cho Thoại vào các số tài khoản mang tên PHẠM VIẾT THOẠI gồm:

- Tài khoản số 1019896150 được mở tại ngân hàng Vietcombank

- Tài khoản số 7590102779007 được mở tại ngân hàng Mbbank

- Tài khoản số 0395485498 được mở tại ngân hàng Vpbank

- Tài khoản số 80002017533 được mở tại ngân hàng MSB.

Sau khi nhận được tiền đặt cọc thuê phòng của khách, Thoại sẽ cắt đứt liên lạc với khách hàng, chặn tin nhắn và cuộc gọi với khách hàng nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền trên.

Đề nghị liên lạc điều tra viên Vũ Thanh Hải số điện thoại 0906.120.007.