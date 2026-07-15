Tất cả người dân sắp đi nước ngoài chú ý quy định phạt đến 75 triệu đồng đã chính thức áp dụng

Công an cảnh báo hành vi mang tiền qua biên giới trái phép có thể bị phạt tới 75 triệu đồng.

Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An nhận được câu hỏi từ bà Hồ Thị V. như sau: Ông N. mang theo 120 triệu đồng tiền mặt qua đường mòn, lối mở để sang nước ngoài mà không làm thủ tục qua cửa khẩu. Hành vi này có bị xử phạt không? Mức xử phạt cụ thể thế nào?

Về vấn đề này, Công an tỉnh Nghệ An xin được trả lời như sau:

Từ ngày 2/5/2026, theo quy định tại Điều 15 Nghị định 79/2026/NĐ-CP, hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới ngoài khu vực cửa khẩu bị xử phạt vi phạm hành chính theo giá trị tang vật.

Cụ thể, trường hợp ông B. mang theo 120 triệu đồng qua biên giới trái phép thuộc trường hợp tang vật có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. Theo khoản 4 Điều 15, hành vi này có thể bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 75 triệu đồng.

Luật quy định cụ thể như thế nào?

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới ngoài khu vực cửa khẩu (áp dụng cả với đường hàng không, đường bộ, đường biển) tại Điều 15 Nghị định 79/2026/NĐ-CP như sau: