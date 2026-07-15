Một chi nhánh của Idico vừa bị xử phạt và truy thu thuế

Chi nhánh tại Hà Nội của Idico vừa bị Thuế TP.Hà Nội xử phạt và truy thu thuế gần 104,8 triệu đồng do nhiều vi phạm về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tổng Công ty Idico - CTCP (MCK: IDC, sàn HNX) vừa công bố thông tin về việc Chi nhánh của công ty tại Hà Nội nhận được Quyết định số 11301/QĐ-HAN-KTr3-XPHC của Thuế TP.Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, Chi nhánh Hà Nội của Idico bị xử phạt hành chính hơn 49,5 triệu đồng đối với các hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập cá nhân phải nộp (năm 2023 - 2024); kê khai sai, không đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế giá trị gia tăng nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp; không nộp hồ sơ khai thuế môn bài (từ năm 2021 đến năm 2022).

Ảnh minh họa: IDC

Bên cạnh đó, chi nhánh Hà Nội của Idico bị xử phạt hành chính hơn 49,5 triệu đồng đối với các hành vi: khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập cá nhân phải nộp (năm 2023 - 2024); kê khai sai, không đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế giá trị gia tăng nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp; không nộp hồ sơ khai thuế môn bài (từ năm 2021 đến năm 2022).

Về biện pháp khắc phục hậu quả, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau hơn 643,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi nhánh của Idico còn phải nộp đủ số tiền truy thu thuế thu nhập cá nhân hơn 35,1 triệu đồng; truy thu thuế môn bài (từ năm 2010 đến 2022) số tiền 12,5 triệu đồng; tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập cá nhân (tính đến hết ngày 9/7/2026) hơn 7,6 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền truy thu, tiền phạt và chậm nộp mà Chi nhánh Hà Nội của Idico phải nộp vào ngân sách Nhà nước là gần 104,8 triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 24/7/2026 tới đây, Idico sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt và nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025.

Cụ thể, Idico sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 14/8/2026.

Với gần 379,5 triệu cổ phiếu IDC đang lưu hành trên thị trường, Idico sẽ phải chi khoảng hơn 569,3 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Đối với hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu, Idico sẽ thực hiện với tỷ lệ 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương phát hành thêm hơn 37,9 triệu đơn vị.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành thêm.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 379,5 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Idico.

Được biết, phương án chi trả cổ tức nêu trên đã được các cổ đông của Idico thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

PV