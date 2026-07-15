Ca nô bị lật ở Phú Quốc mua bảo hiểm gì, hưởng bao nhiêu tiền?

Ca nô bị lật ở Phú Quốc làm 15 du khách Ấn Độ tử vong được mua bảo hiểm tàu thủy nội địa của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện. Quyền lợi bảo hiểm trách nhiệm dân sự 800 triệu đồng cho mỗi vụ tai nạn.

Theo tài liệu của Tiền Phong , ca nô bị lật ở Phú Quốc (mang số đăng ký AG-26751) được mua bảo hiểm tàu thủy nội địa của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI). Đơn vị mua bảo hiểm là Công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ, địa chỉ số 99 Trần Hưng Đạo, đặc khu Phú Quốc, An Giang .

Ca nô bị lật số hiệu AG-26751 đã được kéo về Hòn Mây Rút Ngoài (Phú Quốc) để phục vụ điều tra.

Bảo hiểm cho tàu khách đóng mới năm 2025, cấp tàu VR-SB, vùng hoạt động Vùng SB, tổng công suất máy 500 CV, tổng số ghế 34 (chưa gồm lái tàu, thuyền viên), trọng tải toàn phần 2,89 tấn. Tổng phí bảo hiểm hơn 1,8 triệu đồng.

Quyền lợi bảo hiểm trách nhiệm dân sự 800 triệu đồng/vụ tai nạn và mọi tổn thất (bao gồm hành khách), trong đó về người là 30 triệu đồng.

Thời hạn bảo hiểm từ sáng 24/11/2025 đến sáng 24/11/2026 Điều kiện điều khoản theo Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu hoạt động trên biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 143/2008/QĐ-PTI-HH ngày 13/5/2008 của PTI.

Đối với thiệt hại khác bằng 3% số tiền bồi thường/vụ tổn thất, tối thiểu 5 triệu đồng.

Được biết, ca nô gặp nạn được phép hoạt động trong điều kiện gió tối đa cấp 5.

Theo thông tin dự báo thời tiết của Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh An Giang phát đi lúc 5h ngày 11/7 (ngày xảy ra tai nạn) cho biển khu vực cảng An Thới ở đảo Phú Quốc đến các đảo lân cận (không quá 35km từ cảng):

"Hiện trạng thời tiết 12 giờ không mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 có lúc cấp 5. Dự báo 24 giờ tới, có mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.

Từ 7-19h ngày 11/7 (ca nô gặp nạn lúc 13h), gió Tây cấp 4-5. Độ cao sóng từ 0,5 - 1,5m, biển bình thường. Từ 19h ngày 11/7 tới 7h ngày 12/7, gió Tây - Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5.

Cảnh báo cho 48-72h tiếp theo (từ 7h ngày 12/7 đến 7h ngày 14/7): Thời tiết biển có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4-5, có lúc giật cấp 6".

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island (số đăng ký AG-26751, của Cty Du lịch Minh Huy PC) khi chở 32 du khách Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới (Phú Quốc) bị lật. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong , đều mang quốc tịch Ấn Độ.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, ngụ tỉnh An Giang) - thuyền trưởng ca nô, để điều tra.