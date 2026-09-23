Quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Lê Thị Phương Thảo SN 1993

Công an TP Đà Nẵng khởi tố Lê Thị Phương Thảo để điều tra cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt 167,91 triệu đồng của một người góp vốn đầu tư đất, trong khi Thảo đang được hoãn chấp hành án 14 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23/9, theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Phương Thảo (sinh năm 1993, trú tại phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Phương Thảo. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Theo điều tra, từ tháng 4 đến tháng 5/2018, Thảo giới thiệu có khả năng đầu tư, mua bán đất kiếm lời và rủ anh T.V. góp vốn. Tin tưởng, anh V. nhiều lần giao tiền cùng một xe Honda SH 150i, tổng giá trị 167,91 triệu đồng. Để tạo lòng tin, Thảo đưa thông tin gian dối về việc đầu tư đất đã thu lợi hơn 3 tỷ đồng, nhưng thực tế không có tài liệu chứng minh.

Sau đó, Thảo nói số tiền bị Công an tạm giữ, yêu cầu anh V. giao xe để cầm cố lấy tiền giải quyết. Thảo cầm cố xe được 50 triệu đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân. Anh V. phải bỏ 51 triệu đồng để chuộc lại xe.

Đáng chú ý, Thảo đang chấp hành bản án 14 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng được hoãn chấp hành án do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Lê Thị Phương Thảo liên hệ Điều tra viên Thái Phạm Đình Truyền, số điện thoại 0935.874.247, để được hướng dẫn trình báo, giải quyết theo quy định.