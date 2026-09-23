Tráo hàng của shipper, Nguyễn Khang Kiệt và Lý Tấn Khang bị bắt tạm giam

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Khang Kiệt và Lý Tấn Khang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai bị can đã đặt mua điện thoại có giá trị cao qua mạng, chuẩn bị điện thoại giả rồi lợi dụng lúc nhân viên giao hàng mất tập trung để đánh tráo, chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Khang Kiệt, sinh năm 1995 và Lý Tấn Khang, sinh năm 2005, cùng trú tỉnh Gia Lai, đã bàn bạc tìm cách chiếm đoạt điện thoại di động có giá trị cao bằng hình thức đặt hàng qua mạng.

Hình ảnh lần lượt của Lý Tấn Khang và Nguyễn Khang Kiệt tại Cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

Kiệt sử dụng thông tin giả để đặt mua một điện thoại Samsung Galaxy S25 Ultra có giá hơn 20 triệu đồng và lựa chọn địa điểm nhận hàng tại xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk. Để thực hiện ý định, hai người chuẩn bị trước một chiếc điện thoại giả có hình thức tương tự sản phẩm đã đặt mua nhằm đánh tráo trong quá trình nhận hàng.

Ngày 31/5, Kiệt và Khang sử dụng ô tô đến địa điểm đã hẹn. Khi nhân viên giao hàng tới, Kiệt trực tiếp nhận và mở hộp kiểm tra điện thoại. Trong lúc đó, Khang tiếp cận nhân viên giao hàng, đưa ra lý do không quét được mã QR và yêu cầu đọc số tài khoản để thực hiện chuyển tiền.

Theo cơ quan điều tra, việc yêu cầu nhân viên giao hàng thực hiện các thao tác thanh toán nhằm kéo dài thời gian và làm người này phân tán sự chú ý. Lợi dụng thời điểm đó, Kiệt lấy chiếc Samsung Galaxy S25 Ultra giả đã chuẩn bị từ trước để đánh tráo với chiếc điện thoại thật.

Sau khi thực hiện việc đánh tráo, hai người tiếp tục đưa ra lý do không thể chuyển khoản và đề nghị nhân viên giao hàng mang sản phẩm về kho. Để tạo sự tin tưởng, Kiệt còn đưa tiền cho nhân viên giao hàng.

Rời khỏi địa điểm nhận hàng, Kiệt và Khang mang chiếc điện thoại thật vừa chiếm đoạt đến một cửa hàng tại tỉnh Gia Lai bán được 14 triệu đồng rồi chia nhau số tiền. Kết quả định giá xác định chiếc điện thoại bị chiếm đoạt có giá trị 19,5 triệu đồng tại thời điểm ngày 31/5/2026.

Sau quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Tấn Khang và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam phục vụ điều tra.

Đối với Nguyễn Khang Kiệt, sau khi vụ việc xảy ra, Kiệt rời khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp Công an các địa phương liên quan, đồng thời tiếp nhận, kiểm tra những thông tin do Nhân dân cung cấp để xác định nơi Kiệt đang ở.

Đến ngày 18/9, Nguyễn Khang Kiệt bị bắt giữ tại phường Thủ Dầu Một. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Kiệt. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, cơ quan Công an cảnh báo thủ đoạn đặt mua hàng có giá trị cao rồi đánh tráo tài sản trong quá trình giao nhận. Khác với việc đặt hàng nhưng cố tình không thanh toán, người thực hiện hành vi có thể chuẩn bị trước sản phẩm giả hoặc mô hình có hình thức tương tự hàng thật, đồng thời phân công người tạo tình huống khiến nhân viên giao hàng mất tập trung để thực hiện việc đánh tráo.

Các tình huống như liên tục yêu cầu kiểm tra hàng, đề nghị đọc lại số tài khoản, báo lỗi mã QR, kéo dài thời gian thanh toán hoặc đề nghị thay đổi phương thức, địa điểm giao nhận có thể được lợi dụng để người giao hàng mất khả năng kiểm soát tài sản.

Đối với những đơn hàng là điện thoại, thiết bị điện tử hoặc tài sản có giá trị cao, nhân viên giao hàng cần thực hiện đầy đủ quy trình của đơn vị; kiểm tra kỹ thông tin đơn hàng, người nhận và địa điểm giao; luôn giữ hàng hóa trong phạm vi quan sát, không để người nhận tự ý mang sản phẩm ra khỏi vị trí giao nhận khi chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Khi cho khách kiểm tra sản phẩm, cần đặc biệt chú ý đặc điểm nhận dạng, tình trạng hàng hóa và bao bì để tránh bị đánh tráo. Nếu người nhận liên tục tạo ra những tình huống bất thường nhằm kéo dài thời gian hoặc làm người giao hàng phân tâm, cần chủ động dừng giao dịch khi cần thiết, bảo đảm an toàn cho bản thân và tài sản, đồng thời thông báo cho đơn vị quản lý hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Sự phát triển của hoạt động mua bán trực tuyến và giao nhận hàng hóa mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng phát sinh những phương thức, thủ đoạn chiếm đoạt tài sản mới. Chủ động nhận diện dấu hiệu bất thường và tuân thủ chặt chẽ quy trình giao nhận là biện pháp quan trọng để người bán, đơn vị vận chuyển và nhân viên giao hàng hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm.