Vụ lật xe khách 2 người tử vong: Về quê lo đám giỗ, mẹ chồng, con dâu và cháu nội gặp nạn khi gần tới nhà

Tối 22/9, cả nhà lên xe khách để về quê lo đám giỗ. Đến sáng sớm ngày 23/9 thì chiếc xe khách bị lật.

Vụ lật xe khách giường nằm xảy ra lúc 4 giờ 30 phút sáng 23/9 tại Gia Lai đã khiến 2 người tử vong. 2 nạn nhân được xác định là ông N.Đ.P. (63 tuổi, trú phường An Nhơn Bắc) và bà B.T.S. (60 tuổi, trú xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai). Ông P. là người điều khiển chiếc xe máy va chạm với xe khách còn bà S. là hành khách đi xe khách.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, ngoài 2 nạn nhân không qua khỏi, còn có 5 nạn nhân khác bị thương, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai. Trong đó có 2 nạn nhân bị thương nhẹ đã được sơ cứu và xuất viện sáng cùng ngày.

3 nạn nhân còn lại bị thương nặng, được chỉ định mổ cấp cứu là: Chị N.T.S. (32 tuổi, trú phường Bình Định, Gia Lai); cháu N.N.K.L. (5 tuổi, con gái chị N.T.S.) và chị V.T.X. (28 tuổi, trú phường Hoài Nhơn Đông, Gia Lai).

Xe khách lập nghiêng sau va chạm. (Ảnh: Tiền Phong)

Túc trực chăm sóc con gái và cháu ngoại ở bệnh viện, bà Ngô Thị Mỹ Dung (55 tuổi, mẹ ruột chị N.T.S.) cho biết, ngoài 2 mẹ con chị N.T.S., trên chuyến xe còn có mẹ chồng của chị là bà B.T.S. Bà B.T.S. bị thương quá nặng, tử vong ngay sau tai nạn. Hiện tại gia đình đã đưa thi thể bà về lo hậu sự.

Theo bà Dung, vợ chồng chị N.T.S. sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu (cũ). Bà B.T.S. vào sống cùng để chăm sóc cháu. Do chuẩn bị có đám giỗ người thân nên tối 22/9, cả gia đình bắt xe về quê bà B.T.S. ở xã Phù Mỹ Nam. Tuy nhiên, khi chiếc xe về gần đến nhà thì xảy ra tai nạn.

Gia đình bà Dung sống gần hiện trường. Khi nghe tin báo, bà hốt hoảng chạy tới thì thấy bà sui đã nằm bất động. Biết con gái và cháu ngoại đang ở bệnh viện nên bà lập tức chạy xuống.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. (Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai)

Trước đó, báo Dân Việt thông tin vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 23/9, ô tô khách giường nằm BKS 77F-005.xx do anh Nguyễn Văn C. (1990, trú tổ dân phố Trường An 2, phường Hoài Nhơn) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B, xe khách xảy ra va chạm với xe máy biển số 77F2-04xx do ông N.Đ.P. điều khiển.

Sau đó, xe khách tiếp tục va vào xe taxi BKS 60E - 006.XX đang đỗ gần đó rồi lật trên vòng xuyến tại nút giao. Vụ việc khiến 2 người ra đi mãi mãi. Ô tô giường nằm bị hư hỏng, xe taxi hư hỏng phần đầu, trụ đèn giao thông bị đổ.

Thông tin trên Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai cho biết thêm, theo Công an tỉnh Gia Lai, nguyên nhân sơ bộ ban đầu dẫn đến tai nạn là do tài xế Nguyễn Văn C. điều khiển phương tiện không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông.

Kết quả kiểm tra anh Nguyễn Văn C. và tài xế taxi là anh Lê Văn Tâm (SN 2005, trú thôn Thái An, xã An Lương) không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Ông N.Đ.P. không có nồng độ cồn.