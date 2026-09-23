Tìm người thân cho bé trai 5 tuổi bị lạc gia đình ở TP.HCM

Ngày 23/9, Công an phường Phú Thuận (TP.HCM) phát thông báo tìm người thân cho bé trai 5 tuổi bị lạc gia đình.

Trước đó, Công an phường Phú Nhuận đang tiếp nhận, chăm sóc một bé trai khoảng 5 tuổi bị lạc gia đình. Bé được phát hiện trong tình trạng hoảng sợ, chưa cung cấp được thông tin về nhân thân và gia đình.

Bé trai đi lạc được cơ quan chức năng chăm sóc. Ảnh: CACC

Công an đề nghị người dân cùng chia sẻ thông tin này đến các hội nhóm, khu dân cư trên địa bàn TP.HCM để nhanh chóng tìm được người thân cho cháu.

Ai là người thân hoặc biết thông tin liên quan đến cháu bé, vui lòng liên hệ Công an Phường Phú Nhuận, địa chỉ 242 Nguyễn Đình Chính (phường Phú Nhuận, TP.HCM), số điện thoại trực ban: 028.3991.0235.