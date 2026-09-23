Tắm biển giữa trời mưa, năm học sinh bị sóng cuốn ra xa bờ

Nhóm năm học sinh rủ nhau tắm biển ở xã Nam Cửa Việt (Quảng Trị) khi trời mưa và bị sóng cuốn ra xa. Bốn em được cứu vào bờ, một em tử vong.

Chiều 23/9, ông Trần Việt Dũng - Chủ tịch UBND xã Nam Cửa Việt, xác nhận, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể một học sinh bị sóng cuốn khi tắm biển trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ các học sinh gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, nhóm năm học sinh ở thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Bình, đến tắm tại khu vực biển thôn Phú Hội, xã Nam Cửa Việt. Trong lúc tắm, cả nhóm bị sóng cuốn ra xa.

Lực lượng cứu hộ đưa được năm em vào bờ an toàn, gồm N.V.T. (sinh năm 2015), D.M.P. (sinh năm 2014), T.T.H. (sinh năm 2016) và T.Đ.T.D. (sinh năm 2015). Em T.Q.V. (sinh năm 2016) mất tích.

Lực lượng biên phòng, đội canô 0 đồng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 17h40, thi thể em T.Q.V. được phát hiện và đưa vào bờ.

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân.