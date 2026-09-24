Hai chị em tỷ phú người Việt vừa mất gần 230 triệu USD trong một ngày

Dù mất tổng cộng gần 230 triệu USD trong một ngày nhưng hai chị em tỷ phú này vẫn nằm trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam.

Theo dữ liệu cập nhật từ Forbes, tài sản của hai chị em tỷ phú là bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thuý Hằng đều giảm hơn 3% trong ngày 23/9. Trong đó, bà Hương mất 134,3 triệu USD trong khi tài sản của bà Hằng “bốc hơi” 94,4 triệu USD.

Dù mất tổng cộng gần 230 triệu USD trong một ngày nhưng hai chị em tỷ phú này vẫn nằm trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam. Theo Forbes, bà Phạm Thu Hương là người giàu thứ 3 Việt Nam với khối tài sản 4,1 tỷ USD, trong khi em gái là bà Phạm Thuý Hằng có khối tài sản 2,9 tỷ USD.

Bà Phạm Thu Hương theo học tại Đại học Tổng hợp Kiev, Ukraine, chuyên ngành Luật quốc tế. Đây cũng là giai đoạn bà gặp chồng là ông Phạm Nhật Vượng (tỷ phú giàu nhất Việt Nam, theo Forbes) khi cả hai đang học tập tại Đông Âu. Sau khi tốt nghiệp, bà ở lại cùng ông Vượng để xây dựng sự nghiệp kinh doanh tại Đông Âu.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của bà Hương đến khi nhóm doanh nghiệp Technocom chuyển trọng tâm hoạt động về Việt Nam và hình thành hệ sinh thái sau này trở thành Vingroup. Năm 2011, bà Hương được bầu vào HĐQT Vingroup và giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT từ đó đến nay. Năm 2020, bà Hương cùng ông Vượng tham gia sáng lập Quỹ VinFuture.

Đáng chú ý, bà Phạm Thu Hương từng là Chủ tịch của CTCP Di chuyển xanh và Thông minh GSM (đơn vị vận hành hãng taxi và gọi xe Xanh SM) trong một thời gian ngắn, khoảng nửa năm trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Nguyễn Quốc Tuấn. Theo tin từ Reuter, GSM đang có kế hoạch IPO tại HongKong (Trung Quốc) vào năm 2028.

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng tốt nghiệp Cử nhân Ngoại ngữ Nga văn, Đại học Hà Nội. Bà thuộc nhóm những người đồng hành với vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Phạm Thu Hương từ thời kỳ kinh doanh tại Đông Âu, trước khi về mở rộng hoạt động trong nước. Đáng chú ý, bà Hằng khá kín tiếng và gần như không xuất hiện trước truyền thông.

Năm 2005, bà Hằng được bầu vào HĐQT Vingroup và giữ chức Phó Chủ tịch từ năm 2010. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, bà Hằng tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup nhiệm kỳ 2026 – 2031. Hồ sơ giới thiệu doanh nghiệp năm 2026 của Vingroup xếp bà trong Ban lãnh đạo HĐQT.

Ngoài vai trò tại Vingroup, bà Phạm Thúy Hằng còn là cổ đông sáng lập của CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed. Doanh nghiệp được thành lập hồi tháng 5/2025, với vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng, trong đó bà Hằng góp 3%. Đến cuối năm 2025, VinSpeed tăng vốn lên 45.000 tỷ đồng nhưng không công bố cơ cấu cổ đông sau thay đổi.

Tài sản trên sàn chứng khoán của bà Phạm Thu Hương và Phạm Thuý Hằng chủ yếu là cổ phiếu Vingroup (mã VIC). Bà Hương đang trực tiếp nắm hơn 341 triệu cổ phiếu VIC (tỷ lệ 4,4%) trong khi bà Hằng sở hữu hơn 228 triệu cổ phiếu VIC (tỷ lệ 2,94%). Cổ phiếu VIC tăng chóng mặt từ đầu năm 2025 đã đưa hai nữ doanh nhân này lọt danh sách tỷ phú USD của Forbes từ tháng 2/2026.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 17/9, lãnh đạo tập đoàn đã có buổi gặp với Chủ tịch Shinhan Jin Ok-dong tại TP.HCM để mở rộng quan hệ hợp tác từ lĩnh vực tài trợ phương tiện sang thị trường vốn và các mảng kinh doanh khác. Theo The Korea Times, Shinhan đang hỗ trợ Vingroup tiếp cận trực tiếp thị trường vốn Hàn Quốc.

Cụ thể, Chứng khoán Shinhan Việt Nam đã được lựa chọn làm đơn vị thu xếp độc quyền cho kế hoạch phát hành trái phiếu Arirang đầu tiên của Vingroup. Kế hoạch phát hành dự kiến trong quý 4. Chứng khoán Shinhan Việt Nam sẽ tham gia với vai trò đồng quản lý chính đợt phát hành và dự kiến trực tiếp đầu tư 40 tỷ won vào lô trái phiếu.