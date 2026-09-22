Xuất hiện chiêu lừa đảo mới khi mua hàng online, mất sạch tiền trong tích tắc chỉ vì một cuộc gọi

Kẻ gian đọc vanh vách thông tin món hàng bạn vừa nhận để tạo lòng tin, sau đó giăng bẫy yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng để hoàn tiền. Cơ quan công an vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về thủ đoạn lừa đảo trực tuyến cực kỳ tinh vi này.

Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, nhiều người mua sắm trực tuyến bất ngờ nhận được các cuộc gọi tự xưng là đại diện sàn thương mại điện tử, nhân viên thương hiệu hoặc đơn vị giao hàng. Những người này thông báo rằng sản phẩm khách hàng vừa nhận thuộc lô hàng bị lỗi nhà sản xuất, hàng cấm hoặc có nguy cơ gây nguy hiểm nên cần phải thu hồi gấp. Điều khiến thủ đoạn này trở nên đặc biệt nguy hiểm và dễ dàng qua mặt nạn nhân chính là việc kẻ gian nắm rõ mồn một các thông tin bảo mật. Chúng có thể đọc chính xác tên người mua, tên sản phẩm, thời điểm giao nhận thành công khiến nạn nhân tin tưởng tuyệt đối đây là hoạt động chăm sóc khách hàng hoặc quy trình hậu mãi thông thường.

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Thực chất, việc kẻ xấu biết rõ thông tin đơn hàng không đồng nghĩa với việc cuộc gọi đó là hợp pháp. Dữ liệu giao dịch của người dùng rất có thể đã bị rò rỉ, đánh cắp hoặc mua bán trái phép trong quá trình mua sắm trên không gian mạng. Lợi dụng lòng tin từ những dữ liệu thật này, chúng bắt đầu chuyển sang bước thao túng tâm lý tiếp theo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nạn nhân đã hoàn toàn tin tưởng và đồng ý hợp tác để trả lại hàng, đối tượng lừa đảo sẽ lấy lý do cần xác minh lệnh hoàn tiền hoặc tạo mã thu hồi để yêu cầu người mua kết bạn qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Telegram hay Facebook. Khi đã lôi kéo được nạn nhân ra khỏi hệ thống bảo mật của ứng dụng mua sắm, chúng sẽ gửi các đường link giả mạo, mã QR hoặc hướng dẫn thực hiện các thao tác được gọi mỹ miều là "nhận tiền bồi thường".

Nhiều trường hợp nạn nhân bị yêu cầu nhập mã OTP, mật khẩu ứng dụng ngân hàng hoặc thậm chí phải chuyển trước một khoản phí nhỏ với lời hứa hẹn sẽ được hoàn lại toàn bộ cùng tiền gốc. Ngay khi nạn nhân làm theo các bước xác nhận này, toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng có thể bốc hơi nhanh chóng. Kịch bản luôn được thiết kế để dụ dỗ nạn nhân tự tay chuyển tiền hoặc vô tình giao nộp quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng cho kẻ gian.

Trước tình hình tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần giữ sự tỉnh táo trước mọi cuộc gọi liên quan đến đơn hàng và tiền bạc. Khi nhận được bất kỳ yêu cầu thu hồi sản phẩm nào, người mua tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ. Thay vào đó, bạn cần chủ động mở ứng dụng thương mại điện tử đã đặt hàng để kiểm tra tình trạng giao dịch, hoặc liên hệ trực tiếp với kênh hỗ trợ chính thức của sàn để xác minh sự việc.

Người dân tuyệt đối không tự ý mang hàng đi gửi trả qua các kênh vận chuyển ngoài luồng, không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, không truy cập vào các đường link lạ hay quét mã QR không rõ nguồn gốc. Việc ai đó yêu cầu bạn cung cấp mã xác thực OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc đòi nộp phí trước để nhận tiền hoàn chắc chắn là dấu hiệu lừa đảo. Nếu lỡ cung cấp thông tin hoặc thực hiện việc chuyển tiền, bạn cần lập tức ngắt mọi liên lạc, gọi ngay cho ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản khẩn cấp. Đồng thời, hãy lưu lại toàn bộ bằng chứng tin nhắn, lịch sử cuộc gọi và trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Nguồn: Công an thành phố Hà Nội