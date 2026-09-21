VinFast tung xe máy điện 'quốc dân' mới: Đi 262 km mới cần sạc, giá từ 23 triệu

VinFast vừa ra mắt thế hệ mới của Evo Grand với ba phiên bản, có khả năng di chuyển tối đa 262 km sau mỗi lần sạc nhờ hệ thống 2 pin. Giá xe từ 22,9 triệu đồng sau ưu đãi.

VinFast vừa công bố thế hệ mới của dòng xe máy điện Evo Grand, gồm ba phiên bản Evo Grand II, Evo Grand Premia và Evo Grand Limited. Điểm đáng chú ý của dòng xe mới là khả năng di chuyển lên tới 262 km sau mỗi lần sạc khi sử dụng hệ thống 2 pin.

Evo Grand thế hệ mới được trang bị một pin cố định dung lượng 2,4 kWh đặt dưới sàn xe. Người dùng có thể lắp thêm một pin rời có dung lượng tương đương trong cốp, qua đó nâng tổng quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy lên tới 262 km.

Xe sử dụng động cơ Inhub công suất 2.250 W, tốc độ tối đa 70 km/h. Cả ba phiên bản đều đạt chuẩn chống bụi, chống nước IP67 và có khả năng di chuyển qua khu vực ngập nước sâu 0,5 m trong vòng 30 phút.

VinFast Evo Grand II.

Về thiết kế, Evo Grand thế hệ mới được làm lại phần đầu xe với dải trang trí chạy dọc từ logo chữ V xuống phía dưới. Cụm ca-lăng lấy cảm hứng từ thiết kế siêu xe, kết hợp đường viền dạng vòm và các nan dọc mạ chrome.

Xe có yên bọc da co giãn hai chiều. Hai phiên bản Evo Grand Premia và Evo Grand Limited được trang bị vành nhôm và tay dắt phía sau bằng nhôm.

Ở phía trước, xe có hộc chứa đồ tích hợp cổng sạc USB Type-A và USB Type-C. Khoang cốp dung tích 35 lít, có thể chứa mũ bảo hiểm, ba lô, laptop và các vật dụng cá nhân.

Về trang bị, Evo Grand Premia và Evo Grand Limited sử dụng màn hình LCD VA. Riêng bản Limited có thêm Smart Key và tính năng chống trộm thông minh. Hai phiên bản này cũng được tích hợp hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Evo Grand II có hai chế độ lái Eco và Sport. Trong khi đó, Evo Grand Premia và Limited có ba chế độ Eco, Normal và Sport, cho phép người dùng lựa chọn giữa ưu tiên tiết kiệm năng lượng hoặc khả năng tăng tốc.

Evo Grand Premia.

3 phiên bản, giá từ 22,9 triệu đồng

Evo Grand II có giá niêm yết 25,9 triệu đồng, với ba màu Trắng ngọc trai, Xanh rêu và Đỏ tươi.

Evo Grand Premia có giá 27,9 triệu đồng, gồm các màu Đen bóng, Nâu Titan và Xanh Olive. Phiên bản cao cấp nhất Evo Grand Limited có giá 29,9 triệu đồng, với hai màu Trắng sữa và Xanh cẩm thạch. Pin thứ hai được bán riêng với giá 5 triệu đồng.

Như vậy, nếu mua thêm pin thứ hai để đạt quãng đường tối đa 262 km, chi phí phần xe và pin của Evo Grand II sẽ là 30,9 triệu đồng theo giá niêm yết.

Tuy nhiên, trong giai đoạn từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, khách hàng thuộc nhóm được áp dụng chính sách “Vì tương lai xanh” lần 2 sẽ được ưu đãi 3 triệu đồng khi mua Evo Grand thế hệ mới.

Evo Grand Limited.

Nhóm khách hàng này gồm người đang sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện sử dụng ắc quy chì của bất kỳ thương hiệu nào, cũng như chủ sở hữu ô tô hoặc xe máy điện VinFast.

Sau ưu đãi, giá Evo Grand thế hệ mới được VinFast công bố từ 22,9 triệu đồng. VinFast áp dụng chính sách bảo hành chính hãng 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, không giới hạn quãng đường di chuyển.